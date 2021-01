Manchester City s petardo nad West Brom, Arsenal do preobrata

Za sinjemodro rapsodijo je že v prvem polčasu v veliki meri poskrbel tokrat izvrstniIlkay Gundogan. Ta je že v šesti minuti tekme načel mrežo gostiteljev v West Browmichu. Sledil je golJoaa Cancela v 20. minuti, deset minut pozneje pa je znova pičil Gundogan. Končni izid prvega polčasa je v sodnikovem dodatku postavil Riyad Mahrez, ki ga je s podajo zaposlil Raheem Sterling. Prav Sterling je nato zabil peti (in obenem zadnji) žebelj v krsto West Broma in sicer v 57. minuti tekme. City je močno prevladoval v vseh elementih igre, West Brom je bil tokrat povsem nedorasel nasprotnik četi Pepa Guardiole. City je zmagal še sedmič zapored (v Premier League) in z 41. osvojeno točko skočil na vrh ligaške lestvice. Rdeči vragi imajo točko manj, lisjaki iz Leicestra pa so na tretjem mestu pri 38 točkah.

Sinjemodri so po nekoliko slabšem začetku sezone, kot vse kaže, ujeli izvrstno formo – v vseh tekmovanjih so namreč neporaženi že vse od 21. novembra, ko so v domačem prvenstvu izgubili na gostovanju pri Tottenhamu.

Arsenal do preobrata

Precej bolj izenačen obračun je potekal v Southamptonu, kjer so se udarili domači svetniki in londonski topničarji. Domačinom je uspel sanjski uvod v tekmo, saj so povedli že v 3. minuti tekme, ko je vratarja Bernda Lenapremagal 28-letni vezistStuart Armstrong. A Arsenala zgodnji zaostanek ni zmedel. Varovanci Mikela Artete so izenačili po vsega petih minutah, ko je mrežo domačih zatresel Nicolas Pepe. Še pred iztekom prvega polčasa pa je vodstvo topničarjev na 2:1 povišal 19-letni Bukayo Saka. Končnih 3:1 je po podaji strelca drugega zadetka Arsenala, v 72. minuti tekme postavil Alexandre Lacazette. Arsenal se je z zmago tako oddolžil Southamptonu za poraz izpred treh dni, ko so svetniki izločili topničarje v FA-pokalu.

Premier League, 20. krog, izidi:

Southampton - Arsenal 1:3 (1:2)

Armstrong 3.; Pepe 8., Saka 39., Lacazette 72.