Manchester City po preobratu do polfinala FA pokala

Na obračunu med Bournemouthom in Manchester Cityjem so domačini v 21. minuti povedli preko Evanilsona, preobrat aktualnih angleških prvakov pa sta v drugem polčasu zrežirala Omar Marmoush in Erling Haaland. Varovanci Pepa Guardiole, ki so FA pokal nazadnje osvojili leta 2023, se bodo v polfinalu pomerili z Nottingham Forestom, ki je v omenjenem tekmovanju nazadnje slavil leta 1959.

Preostali dve ekipi, ki se še borita za prestižno trofejo, slednje nista osvojila še nikoli. Aston Villa je za polfinalno vstopnico izločila Preston North End, Crystal Palace pa Fulham.