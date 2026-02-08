Naslovnica
Nogomet

Dramatična tekma v Liverpoolu, meščani po preobratu slavili

Liverpool, 08. 02. 2026 19.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Liverpool - Manchester City

Derbi 25. kroga angleškega prvenstva je bil odigran v Liverpoolu, kjer so redsi v 74. minuti povedli po fantastičnem prostem strelu Dominika Szoboszlaija, ki je bil v 103. minuti izključen. Pred tem so sinje modri prišli do preobrata, vknjižili so zmago z izidom 1:2.

Dominic Szoboszlai je v 74. minute izvedel prosti strel iz ogromne razdalje in s fenomenalnim zaključkom ob pomoči vratnice redse popeljal v vodstvo. Rezultat je nato poravnal Bernardo Silva, v sodnikovem dodatku pa so si gostje priigrali enajstmetrovko, ki jo je realiziral Erling Haaland.

Liverpool - Manchester City
Liverpool - Manchester City
FOTO: AP

Tekma se je precej zavlekla, 100. minuta pa je prinesla zelo bizarno situacijo. Liverpool je napadal z vsemi močmi, tudi z vratarjem Alissonom, a bil neuspešen. Meščani so prišli do posesti, žogo pa je v prazna vrata domačih pospravil Rayan Cherki. Medtem, ko je žoga potovala proti vratom, sta se za njo borila Szoboszlai in Haaland, ki bi lahko prišel do nje, a ga je madžarski vezist potegnil za dres in mu to onemogočil, v nadaljevanju pa je prekršek storil še norveški napadalec.

Glavni sodnik je po ogledu posnetka Szoboszlaiju pokazal rdeči karton in razveljavil zadetek, tako da se je tekma končala z izidom 1:2. Manchester City tako za vodilnim Arsenalom še naprej zaostaja za šest točk, Liverpool pa ostaja na šestem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 25. krog, izida:

Liverpool - Manchester City 1:2 (0:0)
Szoboszlai 74.; Silva 84., Haaland 93./11-m
RK: Szoboszlai 103.

Brighton - Crystal Palace 0:1 (0:0)
Sarr 61.

nogomet premier liga liverpool Manchester City

Maribor vodi proti Kopru (2:0*), Olimpija nadigrala Celje

