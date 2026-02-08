Dramatična tekma v Liverpoolu, meščani po preobratu slavili

Dominic Szoboszlai je v 74. minute izvedel prosti strel iz ogromne razdalje in s fenomenalnim zaključkom ob pomoči vratnice redse popeljal v vodstvo. Rezultat je nato poravnal Bernardo Silva, v sodnikovem dodatku pa so si gostje priigrali enajstmetrovko, ki jo je realiziral Erling Haaland.
Tekma se je precej zavlekla, 100. minuta pa je prinesla zelo bizarno situacijo. Liverpool je napadal z vsemi močmi, tudi z vratarjem Alissonom, a bil neuspešen. Meščani so prišli do posesti, žogo pa je v prazna vrata domačih pospravil Rayan Cherki. Medtem, ko je žoga potovala proti vratom, sta se za njo borila Szoboszlai in Haaland, ki bi lahko prišel do nje, a ga je madžarski vezist potegnil za dres in mu to onemogočil, v nadaljevanju pa je prekršek storil še norveški napadalec.
Glavni sodnik je po ogledu posnetka Szoboszlaiju pokazal rdeči karton in razveljavil zadetek, tako da se je tekma končala z izidom 1:2. Manchester City tako za vodilnim Arsenalom še naprej zaostaja za šest točk, Liverpool pa ostaja na šestem mestu.
Premier liga, 25. krog, izida:
Liverpool - Manchester City 1:2 (0:0)
Szoboszlai 74.; Silva 84., Haaland 93./11-m
RK: Szoboszlai 103.
Brighton - Crystal Palace 0:1 (0:0)
Sarr 61.
