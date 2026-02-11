Naslovnica
Nogomet

Manchester City po zanesljivi zmagi znova diha za vrat Arsenalu

Manchester, 11. 02. 2026 23.15 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Manchester City

Nogometaši Manchester Cityja so v 26. krogu angleškega prvenstva s 3:0 brez težav odpravili Fulham in se vodilnemu Arsenalu, ki ima tekmo manj, približali na tri točke zaostanka. Aston Villa se je namučila z Brightonom, Liverpool pa na gostovanju pri Sunderlandu. Oboji so na koncu slavili z 1:0.

Sinjemodri so že v prvem polčasu rešil vprašanje zmagovalca, potem ko so v polno zadeli Antoine Semenyo, Nico O'Reilly in Erling Haaland. Aston Villa si je tri točke zagotovila šele v izdihljajih tekme. Edini gol so gledalci videli v 86. minuti, ko je Jack Hinshelwood zadel lastno mrežo. Nogometaši iz Birminghama so vpisali 15. zmago v sezoni in na tretjem mestu ohranili korak z vodilnima zasedbama iz Londona ter Manchestra.

Na preostalih sredinih tekmah je predzadnji Burnley v izteku prvega polčasa proti Crystal Palaceu obrnil zaostanek dveh golov v vodstvo s 3:2 in dosegel četrto zmago v sezoni, Notthingham in Wolverhampton sta igrala brez golov, Liverpool pa je slavil pri Sunderlandu z zadetkom Virgila van Dijka v 61. minuti.

Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Premier liga, 26. krog:

Manchester City - Fulham 3:0 (3:0)
Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.

Crystal Palace - Burnley 2:3 (2:3)
Strand Larsen 17., 33.; Mejbri 40., Anthony 44., Lerma 45+2.

Aston Villa - Brighton 1:0 (0:0)
Hinshelwood 86./ag.

Forest - Wolves 0:0

Sunderland - Liverpool 0:1 (0:0)
van Dijk 61.

Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)
Pedro 24., Palmer 58/11m.; Nmecha 67./11m., Okafor 73.

Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)
Ndiaye 42./11m.; Rayan 61., Adli 64.

Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)
Gray 64.; Thiaw 45+5., Ramsey 68.

West Ham - Manchester United 1:1 (0:0)
Souček 50.; Šeško 90+6.

