Manchester City po zanesljivi zmagi znova diha za vrat Arsenalu

Sinjemodri so že v prvem polčasu rešil vprašanje zmagovalca, potem ko so v polno zadeli Antoine Semenyo, Nico O'Reilly in Erling Haaland. Aston Villa si je tri točke zagotovila šele v izdihljajih tekme. Edini gol so gledalci videli v 86. minuti, ko je Jack Hinshelwood zadel lastno mrežo. Nogometaši iz Birminghama so vpisali 15. zmago v sezoni in na tretjem mestu ohranili korak z vodilnima zasedbama iz Londona ter Manchestra.
Na preostalih sredinih tekmah je predzadnji Burnley v izteku prvega polčasa proti Crystal Palaceu obrnil zaostanek dveh golov v vodstvo s 3:2 in dosegel četrto zmago v sezoni, Notthingham in Wolverhampton sta igrala brez golov, Liverpool pa je slavil pri Sunderlandu z zadetkom Virgila van Dijka v 61. minuti.
Izidi, Premier liga, 26. krog:
Manchester City - Fulham 3:0 (3:0)
Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.
Crystal Palace - Burnley 2:3 (2:3)
Strand Larsen 17., 33.; Mejbri 40., Anthony 44., Lerma 45+2.
Aston Villa - Brighton 1:0 (0:0)
Hinshelwood 86./ag.
Forest - Wolves 0:0
Sunderland - Liverpool 0:1 (0:0)
van Dijk 61.
Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)
Pedro 24., Palmer 58/11m.; Nmecha 67./11m., Okafor 73.
Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)
Ndiaye 42./11m.; Rayan 61., Adli 64.
Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)
Gray 64.; Thiaw 45+5., Ramsey 68.
West Ham - Manchester United 1:1 (0:0)
Souček 50.; Šeško 90+6.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.