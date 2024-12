City prekinil negativen niz, Forest skočil na drugo mesto

Nogometaši Manchester Cityja so z zmago odprli 19. krog Premier lige. Kljub neprepričljivi predstavi so z 0:2 ugnali Leicester in prekinili niz petih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih. Forest je brez večjih težav opravil z Evertonom (0:2) in vsaj začasno skočil na drugo mesto, Tottenham pa si je privoščil nov spodrsljaj, ko je remiziral z Wolverhamptonom (2:2).

V četrti minuti je prvi strel na tekmi sprožil Kevi De Bruyne, a je meril visoko čez domača vrata. Sledila je priložnost Erlinga Haalanda, tudi ta pa je ostala neizkoriščena. Lisice so v uvodnih minutah stežka prihajale čez sredino igrišča, nato pa so se domači nogometaši vendarli uspeli nekoliko otresti Cityjevega pritiska. V 19. minuti si je veliko napako privoščil hrvaški branilec Joško Gvardiol, do žoge se je dokopal Jamie Vardy, a se je ob njegovem poskusu izkazal Stefan Ortega, ki je med vratnicama nadomeščal odsotnega Edersona. Na drugi strani je s strelom z razdalje udaril Phil Foden, Jakub Stolarczyk je sicer njegov strel ubranil, a je odbitek v mrežo pospravil Savinho. Brazilec je tako dosegel sploh prvi zadetek v sinjemodrem dresu.

Haaland je v prvem polčasu zapravil še dve priložnosti, medtem ko je po strelu Facunda Buonanotteja vratnica rešila meščane. V drugem delu igre so bili varovanci Josepa Guardiole izredno neprepričljivi, mirne duše pa bi lahko rekli, da je bil Leicester nevarnejši nasprotnik. Domači so imeli več žoge v svoji posesti, kar je seveda na tekmah, ki jih vodi španski strokovnjak, prava redkost. Po prostem strelu domačih in zmedi v gostujočem kazenskem prostoru je do strela prišel James Justin, žogo pa je na golovi črti odbil Rico Lewis. Nato se je po krasni podaji Stephyja Mavididija v imenitnem položaju znašel še Vardy, a je bil nenatančnen. To je v 74. minuti kaznoval Haaland, ki je končno prenikil svoj strelski post. Norveški napadalec je žogo po podaji Savinha z glavo poslal za hrbet Poljaka, to pa je bil sploh prvi Cityjev udarec v okvir v drugem polčasu.

Nogometaši iz Manchestra so na koncu tekmo uspešno popeljali do druge zmage na zadnjih 14 tekmah, s katero so prekinili niz petih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih. Statistika dvoboja med Leicestrom in Manchester Cityjem:

Forest še naprej pozitivno preseneča Moštvo Foresta velja za najprijetnejše presenečenje letošnje sezone. Varovanci Nuna Espirita Santa so dosegli še peto zaporedno zmago. V Liverpoolu so z 0:2 ugnali Everton, za zmago pa sta poskrbela Chris Wood in Morgan Gibbs-White. Nottingham je s tem vsaj začasno skočil na drugo mesto.

Nov spodrsljaj Tottenhama Tottenham se je že v sedmi minuti znašel v zaostanku, ko je uigrano prekinitev gostov uspešno s pomočjo vratnice zaključil Hee-Chan Hwang. Korejec je zadel na drugi zaporedni tekmi, potem ko sploh prvič po avgustu srečanje začel v začetni postavi. Izid je ekspresno poravnal Rodrigo Bentancur, ki je unovčil predložek Pedra Porra. V zaključku rednega dela prvega polčasa je Andre v kazenskem prostoru gostov podrl Brennana Johnsona, sodnik Chris Kavanaugh pa je nemudoma dosodil najstrožjo kazen. Toda Heung-min Sona je zapravil 11-metrovko, z obrambo se je izkazal Jose Sa.

Kljub temu so Spursi še pred odhodom na odmor uspeli spisati popoln preobrat. Kombinacijo podaj z Dejanom Kuluševskim je v zadetek pretvoril Johnson. V drugem polčasu so imeli Londončani še nekaj situacij, da bi odpravili vse dvome o zmagovalcu, toda sledila je kazen, ko je praktično iz nič v 87. minuti izid znova poravnal Jorgen Strand Larsen. Tottenham tako na zadnjih sedmih premierligaških tekmah ostaja zgolj pri eni zmagi.

