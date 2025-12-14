Zanesljiva zmaga Cityja, ki še naprej diha za ovratnik Arsenalu

Londončani so na domačem Selhurst Parku bolje odprli dvoboj. Lepo priložnost je imel Jeremy Pino, a je slavje domačih preprečila prečka.

Na drugi strani so sinjemodri v 41. minuti postavili stvari na svoje mesto, ko je v polno zadel Erling Haaland. City ni bil pretirano prepričljiv, so bili pa varovanci Pepa Guardiole izredno učinkoviti. Sprožili so namreč le šest strelov proti vratom domačih in trikrat zatresli mrežo.

V drugem polčasu je to uspelo Philu Fodnu, končnih 3:0 pa je v 89. minuti postavil norveški golgeter, ki je izkoristil enajstmetrovko po prekršku vratarja Deana Hendersona nad Savinhom.