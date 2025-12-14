Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Zanesljiva zmaga Cityja, ki še naprej diha za ovratnik Arsenalu

London, 14. 12. 2025 16.57 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
1

Manchester City in Aston Villa v angleškem prvenstvu še naprej dihata za ovratnik vodilnemu Arsenalu. Sinjemodri so v 16. krogu s 3:0 v gosteh premagali Crystal Palace, moštvo iz Birminghama pa s 3:2 West Ham.

Manchester City
Manchester City FOTO: AP

Londončani so na domačem Selhurst Parku bolje odprli dvoboj. Lepo priložnost je imel Jeremy Pino, a je slavje domačih preprečila prečka.

Na drugi strani so sinjemodri v 41. minuti postavili stvari na svoje mesto, ko je v polno zadel Erling Haaland. City ni bil pretirano prepričljiv, so bili pa varovanci Pepa Guardiole izredno učinkoviti. Sprožili so namreč le šest strelov proti vratom domačih in trikrat zatresli mrežo.

V drugem polčasu je to uspelo Philu Fodnu, končnih 3:0 pa je v 89. minuti postavil norveški golgeter, ki je izkoristil enajstmetrovko po prekršku vratarja Deana Hendersona nad Savinhom.

Preberi še Salah prispeval podajo za zmago Liverpoola, uspešna tudi Arsenal in Chelsea

Tudi Aston Villa še naprej napoveduje boj za vrh, za Cityjem na tretjem mestu še vedno zaostaja le za točko. Tudi Villa se je zmage veselila v Londonu, s 3:2 je ugnala West Ham. Po prvem polčasu ji je slabo kazalo, dvakrat je zaostala, v drugem pa je z dvema goloma Morgana Rogersa prišla do preobrata.

Notthingham Forest je s 3:0 premagal Tottenham, z dvema goloma in asistenco je bil junak tekme Callum Hudson-Odoi. Sunderland je bil z 1:0 boljši od Newcastla, tekmo je odločil avtogol Nicka Woltemadeja v 46. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 16. krog Premier lige:

Crystal Palace - Manchester City 0:3 (0:1)

Nottingham Forest - Tottenham 3:0 (1:0)

Sunderland - Newcastle 1:0 (0:0)

West Ham - Aston Villa 2:3 (2:1)

Brentford - Leeds -:- (-:-)

Chelsea - Everton 2:0 (2:0)

Liverpool - Brighton 2:0 (1:0)

Burnley - Fulham 2:3 (1:2)

Arsenal - Wolverhampton 2:1 (0:0)

nogomet premier liga manchester city
Naslednji članek

Napoli klonil v Vidmu, Milan proti Sassuolu le do točke

Naslednji članek

Vezist Tottenhama znova zasačen s smejalnim plinom: 'Bil sem v depresiji'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
14. 12. 2025 17.32
+1
Ham drugo leto izpade, na žalost1
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385