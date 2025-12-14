Zanesljiva zmaga Cityja, ki še naprej diha za ovratnik Arsenalu

Londončani so na domačem Selhurst Parku bolje odprli dvoboj. Lepo priložnost je imel Jeremy Pino, a je slavje domačih preprečila prečka.
Na drugi strani so sinjemodri v 41. minuti postavili stvari na svoje mesto, ko je v polno zadel Erling Haaland. City ni bil pretirano prepričljiv, so bili pa varovanci Pepa Guardiole izredno učinkoviti. Sprožili so namreč le šest strelov proti vratom domačih in trikrat zatresli mrežo.
V drugem polčasu je to uspelo Philu Fodnu, končnih 3:0 pa je v 89. minuti postavil norveški golgeter, ki je izkoristil enajstmetrovko po prekršku vratarja Deana Hendersona nad Savinhom.
Tudi Aston Villa še naprej napoveduje boj za vrh, za Cityjem na tretjem mestu še vedno zaostaja le za točko. Tudi Villa se je zmage veselila v Londonu, s 3:2 je ugnala West Ham. Po prvem polčasu ji je slabo kazalo, dvakrat je zaostala, v drugem pa je z dvema goloma Morgana Rogersa prišla do preobrata.
Notthingham Forest je s 3:0 premagal Tottenham, z dvema goloma in asistenco je bil junak tekme Callum Hudson-Odoi. Sunderland je bil z 1:0 boljši od Newcastla, tekmo je odločil avtogol Nicka Woltemadeja v 46. minuti.
Izidi, 16. krog Premier lige:
Crystal Palace - Manchester City 0:3 (0:1)
Nottingham Forest - Tottenham 3:0 (1:0)
Sunderland - Newcastle 1:0 (0:0)
West Ham - Aston Villa 2:3 (2:1)
Brentford - Leeds -:- (-:-)
Chelsea - Everton 2:0 (2:0)
Liverpool - Brighton 2:0 (1:0)
Burnley - Fulham 2:3 (1:2)
Arsenal - Wolverhampton 2:1 (0:0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.