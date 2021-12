Manchester City še naprej melje, oslabljen Chelsea zgolj remiziral

Vodilni Manchester City je z novo odlično predstavo in zmago 4:0 odslovil predzadnje moštvo v Premier ligi Newcastle. Chelsea pa se bori s poškodbami in boleznimi, kar se je londončanom poznalo v bledem remiju z Wolverhamptonom (0:0).

Manchester City je v "derbiju bližnjega vzhoda" proti Newcastlu nadaljeval odlično formo. Varovanci Pepa Guardiole so v srečanje proti novopečenemu najbogatejšemu klubu na svetu vstopili na krilih pravljičnega števila sedem. Toliko zaporednih tekem so pred tem zmagali v Premier ligi, na zadnji proti Leedsu pa so zadeli prav toliko golov (7:0). City je tekmo začel tam kjer jo je končal, na prvem mestu v ligi. Domače "srake" tudi, saj so ostali pri zgolj eni zmagi v prvenstvu, kar pomeni, da ostajajo na predzadnjem mestu.

Joao Cancelo (desno) in Ruben Dias (drugi z desne) se veselita prvega zadetka

Že v peti minuti je po odlični akciji obeh bočnih branilcev Cityja Oleksandra Zinchenka in Joaa Cancela ter napaki domače obrambe, z bližine zadel osrednji branilec kluba iz Manchestra Ruben Dias. Cancelo letos nadaljuje odlične igre iz lanske sezone. V 27. minuti je po slalomu med domačimi stebrički izjemno zadel z velike razdalje. Riyad Mahrez je pri zadetku zgolj uradno zapisan kot podajalec, saj je Portugalski branilec praktično vse opravil sam. Preigral je dva domača branilca in ustrelil v gruči kar treh branilcev Newcastla, vratar Newcastla Martin Dubravka je bil nemočen. City tudi v drugem polčasu ni popustil in v 65. minuti je po novi odlični podaji Zinchenka rezultat 0:3 postavil Mahrez. Nov gol, že 44. na šele 18. tekmi v letošnji Premier ligi, je po podaji Gabriela Jesusa zabil Raheem Sterling, ki je postavil končni rezultat 0:4.

Znova bledi (in oslabljeni) Chelsea v meglenem Wolverhamptonu Odlična igra Cityja pa težave Chelseaja vse bolj postavlja v ospredje, saj londončani po odličnem začetku sezone v zadnjih tekmah vse težje prihajajo do novih točk. Modri iz Londona so na petih tekmah pred obračunom proti domačemu Wolverhamptonu zmagali zgolj dvakrat. Na roko jim ni šlo tudi vodstvo lige, ki je zavrnilo prošnjo vodilnih v klubu, da zaradi odsotnosti kar petih igralcev zaradi bolezni tekmo prekliče podobno kot preostalih šest ta konec tedna. Odsotnosti so se Chelseaju najbolj poznale v konici napada, kjer je zaradi odsotnosti letošnje velike okrepitve Romeluja Lukakuja in napadalca Tima Wernerja zaigral igralec, ki po navadi večino svojega časa preživi na krilnem položaju, Christian Pulišić.

Thiago Silva in Daniel Podence