Manchester City pripeljal nazaj obetavnega vratarja

"Ponovna pridružitev Cityju je tako poseben in ponosen trenutek tako zame kot za mojo družino. Vedno sem sanjal, da se bom nekega dne lahko vrnil v Manchester City," je dejal 22-letni James Trafford.
"To je kraj, ki mu pravim dom - to je resnično poseben nogometni klub s fantastičnimi ljudmi, zaradi katerih je to tako edinstven kraj za delo in igro."
"Zelo sem navdušen in počaščen, da sem dobil priložnost delati pod Pepom Guardiolo in s tako vrhunsko skupino igralcev. Še vedno sem zelo mlad in lačen učenja in izboljševanja - in vem, da ni boljšega okolja kot Manchester City, v katerem bom lahko postal najboljši vratar, kar sem lahko."
Trafforda, ki bo na stadionu Etihad prvič igral za člansko ekipo Cityja, so leta 2023 poslali k Burnleyju.
Nosil bo dres s številko ena, z Brazilcem Edersonom pa se bo boril za mesto prvega vratarja Cityja.
Je šesta okrepitev Man Cityja v tem prestopnem roku, potem ko je City minulo sezono končal na tretjem mestu, 13 točk za prvakom premier lige Liverpoolom.
Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki in Sverre Nypan so se tudi pridružili klubu po koncu sezone.
