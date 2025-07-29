Manchester City pripeljal nazaj obetavnega vratarja

Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je pripeljal nazaj obetavnega vratarja angleške reprezentance do 21 let Jamesa Trafforda. Trafford je podpisal petletno pogodbo z ekipo, iz katere je leta 2023 odšel v Burnley, potem ko je City aktiviral odkupno klavzulo v višini 27 milijonov funtov (31 milijonov evrov), navaja nemška agencija dpa.

James Trafford FOTO: Profimedia icon-expand

"Ponovna pridružitev Cityju je tako poseben in ponosen trenutek tako zame kot za mojo družino. Vedno sem sanjal, da se bom nekega dne lahko vrnil v Manchester City," je dejal 22-letni James Trafford. "To je kraj, ki mu pravim dom - to je resnično poseben nogometni klub s fantastičnimi ljudmi, zaradi katerih je to tako edinstven kraj za delo in igro."

"Zelo sem navdušen in počaščen, da sem dobil priložnost delati pod Pepom Guardiolo in s tako vrhunsko skupino igralcev. Še vedno sem zelo mlad in lačen učenja in izboljševanja - in vem, da ni boljšega okolja kot Manchester City, v katerem bom lahko postal najboljši vratar, kar sem lahko." Trafforda, ki bo na stadionu Etihad prvič igral za člansko ekipo Cityja, so leta 2023 poslali k Burnleyju. Nosil bo dres s številko ena, z Brazilcem Edersonom pa se bo boril za mesto prvega vratarja Cityja.