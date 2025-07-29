Svetli način
Nogomet

Manchester City pripeljal nazaj obetavnega vratarja

London, 29. 07. 2025 22.33 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je pripeljal nazaj obetavnega vratarja angleške reprezentance do 21 let Jamesa Trafforda. Trafford je podpisal petletno pogodbo z ekipo, iz katere je leta 2023 odšel v Burnley, potem ko je City aktiviral odkupno klavzulo v višini 27 milijonov funtov (31 milijonov evrov), navaja nemška agencija dpa.

James Trafford
James Trafford FOTO: Profimedia

"Ponovna pridružitev Cityju je tako poseben in ponosen trenutek tako zame kot za mojo družino. Vedno sem sanjal, da se bom nekega dne lahko vrnil v Manchester City," je dejal 22-letni James Trafford.

"To je kraj, ki mu pravim dom - to je resnično poseben nogometni klub s fantastičnimi ljudmi, zaradi katerih je to tako edinstven kraj za delo in igro."

 "Zelo sem navdušen in počaščen, da sem dobil priložnost delati pod Pepom Guardiolo in s tako vrhunsko skupino igralcev. Še vedno sem zelo mlad in lačen učenja in izboljševanja - in vem, da ni boljšega okolja kot Manchester City, v katerem bom lahko postal najboljši vratar, kar sem lahko."

Trafforda, ki bo na stadionu Etihad prvič igral za člansko ekipo Cityja, so leta 2023 poslali k Burnleyju.

Nosil bo dres s številko ena, z Brazilcem Edersonom pa se bo boril za mesto prvega vratarja Cityja.

Je šesta okrepitev Man Cityja v tem prestopnem roku, potem ko je City minulo sezono končal na tretjem mestu, 13 točk za prvakom premier lige Liverpoolom.

Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki in Sverre Nypan so se tudi pridružili klubu po koncu sezone.

