Manchester City po porazu Uniteda tudi uradno angleški prvak

Za Manchester City je to sedmi naslov angleškega prvaka in peti v Premier League (po letih 2012, 2014, 2018 in 2019). Meščani so bili za božič šele na osmem mestu in so tako postali prva ekipa po Liverpoolu v sezoni 1981/1982, ki je do naslova prišla, potem ko je bila za božič na osmem (ali nižjem, Redsi so v tisti sezoni zasedali šele 12. mesto, op. a.) položaju.

Guardiola: To je moj najzahtevnejši naslov

Španski strokovnjak je takoj po porazu mestnih tekmecev dal izjavo za klubsko spletno stran: "Te sezone se ne da primerjati z nobeno drugo. Ta je bila najtežja doslej. Vselej se jo bom spominjal zaradi načina, s katerim smo prišli do naslova. Izjemno ponosen sem, da sem lahko trener takšnim nogometašem."

"Da smo se tako odrezali v sezoni, kjer smo imeli toliko negotovosti in restrikcij, je neverjetno. Izjemno konstantni smo bili. Premier League je neusmiljeno tekmovanje. Vsak dan znova se je potrebno boriti za uspeh, mi pa smo si to želeli. Borili smo se na vsaki tekmi in naslov je zasluženo naš,"je med drugim še povedal Guardiola.