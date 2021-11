City in PSG po potrditev napredovanja, Guardiola: Vsako leto je težje priti v osmino finala

Čeprav bi oba kluba v letošnji sezoni Lige prvakov zadovoljila samo zmaga, je naprej treba skočiti, in šele potem reči "hop". To v primeru Manchester Cityja in PSG-ja pomeni, da si bosta morala napredovanje v osmino finala še priigrati. Z nocojšnjo zmago bi eni ali drugi evropsko pomlad že potrdili, lahko pa se zgodi, da bosta napredovala oba, če Club Brugge izgubi z Leipzigom, ki je brez možnosti za prvi dve mesti. Če bodo Belgijci remizirali, potem Cityju in PSG-ju zadostuje že točka.

Španski strateg je z Barcelono dvakrat osvojil to prestižno lovoriko, kasneje pa mu pri Bayernu in trenutno pri Cityju še ni uspelo priti do tretjega naslova. Na Camp Nouu mu je do obeh zmagoslavij pomagal Lionel Messi, ki mu bo tokrat stal nasproti. Guardiola pa je o nekdanjem varovancu znova govoril z izbranimi besedami: "Včasih niti sam ne ve, kaj bo storil z žogo, zato si lahko predstavljate, kako težko je nasprotnikom ugotoviti, kaj namerava. In to velja tudi za Kyliana Mbappeja, Neymarja in Angela Di Mario. Vsak bi lahko bil prvi igralec katerega koli kluba na tem svetu, pa vendar igrajo za en klub."

Pri domačih 'out' De Bruyne, bo Ramos dočakal debi?

Prvi zvezdnik meščanov pa je zagotovo Kevin De Bruyne, ki ga tokrat zaradi okužbe s koronavirusom ne bo v kadru. Pod vprašajem je tudi Jack Grealish, za katerega je Guardiola dejal, da še ni povsem prepričan, ali bo lahko zaigral. Skupaj z zdravniško ekipo naj bi se o nastopu angleškega reprezentanta odločili po sredinem dopoldanskem treningu. Ne bo pa niti Ferrana Torresa, ki še ni okreval po poškodbi.

Na drugi strani bodo vse luči uprte v Sergia Ramosa, ki bi lahko sploh prvič po poletni selitvi iz Real Madrida zaigral za PSG. Veliko vprašanje je, ali bo v vratih začel Gianluigi Donnarumma ali Keylor Navas, saj razmerje med Italijanom in Kostaričanom po nekaj mesecih še vedno ni povsem jasno. V napadu se od prve minute pričakuje atomski trio Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe. Med odsotnimi pa velja izpostaviti Juliana Draxlerja in Rafinho, čeprav srečanja skoraj zagotovo ne bi začela, četudi bi bila povsem nared.