Manchester City s petimi goli na tri točke prednosti pred Arsenalom

Arsenal je v soboto doživel prvi poraz v novi sezoni angleške lige in ponudil priložnost meščanom, da z današnjo zmago prvič v sezoni pobegnejo aktualnim prvakom iz Londona. Sinjemodri so darilo sprejeli, čeprav so se morali zanj kar pošteno namučiti v dvoboju kar osmih zadetkov.

City je s sijajnim prostim strelom Enza Fernandeza povedel v deveti minuti, a je že tri minute pozneje izenačil Brian Brobbey. Rayan Cherki je v 29. minuti obnovil vodstvo domačih, ki pa je spet zdržalo le nekaj minut, v 33. je bil še drugič uspešen Brobbey. Meščani so na odmor vseeno odnesli gol prednosti, v 43. je bil natančen Antoine Semenyo.