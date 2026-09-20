Manchester City s petimi goli na tri točke prednosti pred Arsenalom

Arsenal je v soboto doživel prvi poraz v novi sezoni angleške lige in ponudil priložnost meščanom, da z današnjo zmago prvič v sezoni pobegnejo aktualnim prvakom iz Londona. Sinjemodri so darilo sprejeli, čeprav so se morali zanj kar pošteno namučiti v dvoboju kar osmih zadetkov.
City je s sijajnim prostim strelom Enza Fernandeza povedel v deveti minuti, a je že tri minute pozneje izenačil Brian Brobbey. Rayan Cherki je v 29. minuti obnovil vodstvo domačih, ki pa je spet zdržalo le nekaj minut, v 33. je bil še drugič uspešen Brobbey. Meščani so na odmor vseeno odnesli gol prednosti, v 43. je bil natančen Antoine Semenyo.
Slednji je bil v 57. minuti vnovič strelec in povišal prednost Cityja na 4:2. Le dve minuti zatem je Brobbey dopolnil svoj hat-trick in znižal na 3:4. Sunderland bi nato skoraj prišel do novega izenačenja, a je Ruben Dias na golovi črti v zadnjem trenutku posredoval. Zmago domačih je v 81. minuti potrdil Erling Haaland, čeprav sta imeli obe ekipi do konca še nekaj priložnosti.
Popolni meščani imajo na vrhu lestvice 15 točk, Arsenal je pri 12, tretji Brighton pa pri desetih. Četrti Brentford ima devet točk, kot tudi peti Leeds. Ta se je danes brez golov razšel s Crystal Palaceom in je še vedno brez poraza. Slovenski branilec Bijol danes ni dobil priložnosti za igro.
Izidi: Premier League, nedelja 20. 9. 2026
Bournemouth - Liverpool 0:1 (0:0)
Leeds - Crystal Palace 0:0
Manchester City - Sunderland 5:3 (3:2)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.