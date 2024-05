Manchester City še četrtič zapored osvojil premierligaški naslov

Premier liga je v zadnjem krogu postregla z bojem za ligaški naslov, ki pa je še četrtič zapored pripadel Manchester Cityju. Sinje modri so s 3:1 ugnali West Ham, s čimer so razblinili sanje Arsenala. Topničarji so za konec sezone sicer ugnali Everton (2:1), a to je bila za Londončane zmaga z grenkim priokusom.