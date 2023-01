Manchester City še drugič v štirih dneh premagal Chelsea

Nogometaši Manchester Cityja so se z visokih 4:0 še drugič v tem tednu razveselili zmage nad Chelseajem. Po zmagi v Premier ligi, so Londončane premagali še v angleškem FA pokalu in poskrbeli za zgoden izpad lanskih finalistov. City, za katerega je dva gola prispeval Riyad Mahrez po enega pa Julian Alvarez in Phil Foden, se bo v četrtem krogu pomeril z zmagovalcem para Oxford United - Arsenal.

Ob nekoliko premešanih zasedbah obeh moštev, so imeli varovanci Pepa Guardiole tokrat proti Londončanom še lažje delo kot pred nekaj dnevi na prvenstveni tekmi. Meščane je že v 23. minuti z izjemno izvedenim prostim strelom v vodstvo popeljal Riyad Mahrez, ki je za piko na i izjemni predstavi v 85. minuti usepšno izvedel še enajstmetrovko. V vmesnem obdobju sta gole zabila še mlada Julian Alvarez in Phil Foden, medtem ko je bil Chelsea, za razliko od četrtkove tekme, tokrat povsem nebogljen. Gostje so namreč na celotnem srečanju zabeležili le tri strele od tega le en strel na gol. icon-link Statistika tekme Manchester City - Chelsea FOTO: Sofascore.com Izmed angleških prvoligašev so se v četrti krog uvrstili še Tottenham Hotspur, Southampton, Manchester United, West Ham United, Leicester City in Fulham. Tekmo bosta zaradi neodločenega rezultata morala ponoviti Liverpool in Wolverhampton Wanderers ter Cardiff City in Leeds United. Poleg Chelseaja, so izmed prvokategornikov izpadli še Evrton, Crystal Palace, Bournemouth, Brentford, Newcastle United in Aston Villa. Pred srečanjem Cityja in Chelseaja pa je bil tudi že opravljen žreb četrtega kroga. Meščani se bodo tako v naslednjem krogu pomerili z zmagovalcem obračuna med Oxford Unitedom in Arsenalom. Žreb parov četrtega kroga FA pokala:

Preston North End - Tottenham Hotspur

Southampton - Blackpool

Wrexham - Sheffield United

Ipswich Town - Burnley

Manchester United - Reading

Luton Town / Wigan Athletic - Grimsby Town

Derby County - West Ham United

Stoke City - Stevenage

Blackburn Rovers - Forest Green Rovers / Birmingham City

Walsall - Leicester City

Sheffield Wednesday - Fleetwood Town

Manchester City - Oxford United / Arsenal

Bristol City / Swansea City - Chesterfield / West Bromwich Albion

Brighton & Hove Albion - Liverpool / Wolverhampton Wanderers

Fulham - Sunderland

Boreham Wood / Accrington Stanley - Cardiff City / Leeds United