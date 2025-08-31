Svetli način
Nogomet

Mojstrovina Szoboszlaia odločila derbi, drugi poraz Cityja

Brighton, 31. 08. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
3

Npgpmetaši Manchester Cityja so v tretjem krogu angleške Premier League drugič izgubili. Na gostovanju pri Brightonu so zapravili minimalno prednost ob polčasu, na koncu je bilo 2:1. Istočasno je West Ham ugnal Nottingham Forest (3:0). V derbiju kroga na Anfieldu pa je Liverpool z mojstrovino Dominika Szoboszlaia ugnal Arsenal (1:0).

Dominik Szoboszlai je mojstrsko zadel s prostega strela.
Dominik Szoboszlai je mojstrsko zadel s prostega strela. FOTO: Profimedia

Obračun Liverpoola in Arsenala, po mnenju mnogih glavnih kandidatov za naslov prvaka, ki sta v sezono vstopila z dvema zaporednima zmagama, ni ponudil kdo ve kako kvalitetnega nogometa. 

V tekmi z malo pravimi priložnostmi je Liverpool izkoristil eno, Arsenal pač ne. Za Redse je v 83. minuti mojstrsko zadel Dominik Szoboszlai, ki je izjemno zadel s prostega strela. Topničarji so bili kaznovani za bledo predstavo v drugem polčasu, ko so se osredotočali zgolj na branjenje začetnega izida. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za nameček je moral Mikel Arteta že v prvem polčasu menjati Williama Salibo, ki je že četrti nogometaš Arsenala, ki je v tej sezoni staknil poškodbo. Kai Havertz in Bukayo Saka bosta odsotna vsaj nekaj tednov, Martin Odegaard pa se je po težavah z ramo prejšnji konec tedna ekspresno vrnil, vstopil je sredi drugega polčasa, a znova pokazal bore malo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
31. 08. 2025 20.05
Samo ta pa je kosmat 😂
ODGOVORI
0 0
cripstoned
31. 08. 2025 18.01
-2
300mio€ igra pa nivoju ekip iz druge lige, tudi liverpool je vrgel 300mio.€ igra pa povprečna....šeško se je dober odlocil glede na to da je united na lestvici zaenkrat pred newcastlom in cityem...
ODGOVORI
2 4
walter2
31. 08. 2025 17.18
+0
Konec je prevlade MC v angleškem prvenstvu!
ODGOVORI
2 2
ISSN 1581-3711
