Mojstrovina Szoboszlaia odločila derbi, drugi poraz Cityja

Obračun Liverpoola in Arsenala, po mnenju mnogih glavnih kandidatov za naslov prvaka, ki sta v sezono vstopila z dvema zaporednima zmagama, ni ponudil kdo ve kako kvalitetnega nogometa.

V tekmi z malo pravimi priložnostmi je Liverpool izkoristil eno, Arsenal pač ne. Za Redse je v 83. minuti mojstrsko zadel Dominik Szoboszlai, ki je izjemno zadel s prostega strela. Topničarji so bili kaznovani za bledo predstavo v drugem polčasu, ko so se osredotočali zgolj na branjenje začetnega izida.