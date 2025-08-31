Mojstrovina Szoboszlaia odločila derbi, drugi poraz Cityja

Obračun Liverpoola in Arsenala, po mnenju mnogih glavnih kandidatov za naslov prvaka, ki sta v sezono vstopila z dvema zaporednima zmagama, ni ponudil kdo ve kako kvalitetnega nogometa.
V tekmi z malo pravimi priložnostmi je Liverpool izkoristil eno, Arsenal pač ne. Za Redse je v 83. minuti mojstrsko zadel Dominik Szoboszlai, ki je izjemno zadel s prostega strela. Topničarji so bili kaznovani za bledo predstavo v drugem polčasu, ko so se osredotočali zgolj na branjenje začetnega izida.
Za nameček je moral Mikel Arteta že v prvem polčasu menjati Williama Salibo, ki je že četrti nogometaš Arsenala, ki je v tej sezoni staknil poškodbo. Kai Havertz in Bukayo Saka bosta odsotna vsaj nekaj tednov, Martin Odegaard pa se je po težavah z ramo prejšnji konec tedna ekspresno vrnil, vstopil je sredi drugega polčasa, a znova pokazal bore malo.
