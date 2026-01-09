Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Manchester City se je okrepil, prihaja eden od najboljših igralcev v Premier ligi

Manchester, 09. 01. 2026 14.22 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Antoine Semenyo

Manchester City se je pred nadaljevanjem sezone angleškega prvenstva okrepil z reprezentantom Gane Antoinom Semenyom, so sporočili na spletni strani. Čeprav niso razkrili vsote, ki so jo za prestop odšteli Bournemouthu, angleški mediji poročajo o 72 milijonih evrov odškodnine za odličnega krilnega nogometaša.

Antoine Semenyo je v tej sezoni eden najboljših posameznikov premier league, na 20 tekmah je dosegel deset golov, od tega tudi zmagovitega na sredini tekmi proti Tottenhamu (3:2), in dodal tri podaje. Trenutno je tretji strelec lige.

Šestindvajsetletni v Londonu rojeni ofenzivni nogometaš se je k Bournemouthu januarja 2023 za dobrih deset milijonov evrov preselil iz Bristol Cityja, pri katerem je tudi začel kariero. V zadnjih treh letih je močno napredoval in si prislužil sanjski prestop k meščanom iz Manchestra.

Antoine Semenyo
Antoine Semenyo
FOTO: AP

City na lestvici zaseda drugo mesto s 43 točkami, toliko jih je zbrala tudi tretja Aston Villa, medtem ko ostali klubi že precej zaostajajo. Četrti je Liverpool s 35, na vrhu pa je Arsenal z 49 točkami. Bournemouth je bil pred odhodom Semenya na 15. mestu s 26 točkami.

Semenyo bi utegnil v prvenstvu za City debitirati na mestnem derbiju proti Manchester Unitedu (17. januar), ki se je prav tako zanimal za ganskega reprezentanta.

Še pred tem meščane čakata pokalna obračuna, najprej sobotni dvoboj pokala FA proti nižjeligašu Exeterju in polfinale ligaškega pokala v torek proti Newcastlu.

manchester city bournemouth Antoine Semenyo

Mbappe bo vendarle na voljo za igro na El Clasicu

Simeone provociral Viniciusa: Slišim žvižge, Perez te bo napodil

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dule100
09. 01. 2026 15.57
Bil je malo cenejši kot Šeško!😂
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Prvič mama pri 44 letih
Prvič mama pri 44 letih
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Supermanekenka, ki navdihuje
Supermanekenka, ki navdihuje
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445