Manchester City se je z minimalno zmago zavihtel na vrh Premier League

City je bil pri sosedih boljši tekmec. Že v peti minuti ga je v vodstvo popeljal najboljši strelec lige Erling Haaland , nato pa so gosti nizali priložnosti, Haaland je zadel tudi okvir vrat. A drugega gola niso dosegli, tako da so morali do konca trepetati, da se ne bi sicer nenevarnim gostiteljem posrečila kakšna akcija in bi izenačili.

Bournemouth je že na 14. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ostal neporažen, proti Leedsu, pri katerem je Jaka Bijol igral do 64. minute, je bil na pragu zmage, ki bi ga popeljala na šesto mesto. Vse do sodnikovega dodatka je vodil z 2:1, nato dosegel še en gol, ki so mu ga sodniki razveljavili, šok pa doživel v 97. minuti. Takrat je izid izenačil Sean Longstaff.

Izidi 34. kroga Preimier League, sreda, 22. april:

Bournemouth - Leeds 2:2 (0:0)

(Jaka Bijol je za Leeds igral do 64. minute)

Burnley - Manchester City 0:1 (0:1)