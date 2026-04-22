Nogomet

Manchester City se je z minimalno zmago zavihtel na vrh Premier League

Burnley, 22. 04. 2026 23.14 pred 6 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Erling Haaland je v peti minuti igre zabil edini gol na obračunu Manchester Cityja z Burnleyjem

V angleškem nogometnem prvenstvu je prišlo do spremembe na vrhu. Po 200 dneh je spet na prvem mestu Manchester City, ki je v 34. krogu z 1:0 premagal Burnley in se točkovno ter tudi po gol razliki izenačil z Arsenalom, od katerega pa ima boljše razmerje na medsebojnih tekmah. Burnley se s porazom tudi matematično seli v nižji rang tekmovanja.

City je bil pri sosedih boljši tekmec. Že v peti minuti ga je v vodstvo popeljal najboljši strelec lige Erling Haaland, nato pa so gosti nizali priložnosti, Haaland je zadel tudi okvir vrat. A drugega gola niso dosegli, tako da so morali do konca trepetati, da se ne bi sicer nenevarnim gostiteljem posrečila kakšna akcija in bi izenačili.

FOTO: Profimedia

Bournemouth je že na 14. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ostal neporažen, proti Leedsu, pri katerem je Jaka Bijol igral do 64. minute, je bil na pragu zmage, ki bi ga popeljala na šesto mesto. Vse do sodnikovega dodatka je vodil z 2:1, nato dosegel še en gol, ki so mu ga sodniki razveljavili, šok pa doživel v 97. minuti. Takrat je izid izenačil Sean Longstaff.

Izidi 34. kroga Preimier League, sreda, 22. april:

Bournemouth - Leeds 2:2 (0:0)

(Jaka Bijol je za Leeds igral do 64. minute)

Burnley - Manchester City 0:1 (0:1)

manchester city burnley premier league
