Angleški mediji: Guardiola bo v nedeljo Cityju pomahal v slovo

Čeprav v Manchester Cityju trdijo, da imajo s Pepom Guardiolo za naslednje leto sklenjeno pogodbo o sodelovanju in se nadejajo, da bo Katalonec ostal njihov trener, so neimenovani viri iz vrst kluba za BBC povedali, da bo 55-letnik s koncem sezone zapustil vrste meščanov.
V klubu naj bi se tako že pripravljali na odhod slovitega trenerskega imena, ki se bo od sinjemodrih poslovil po nedeljski tekmi angleškega prvenstva proti Aston Villi.
Glavni kandidat za novega trenerja Cityja bi naj bil nekdanji trener Chelseaja Enzo Maresca, ki je v sezoni 2022/23 z Guardiolo že sodeloval pri vodenju zasedbe iz Manchestra.
Guardiola je sicer na klopi meščanov sedel slabih deset let, v tem času pa z njimi med drugim osvojil šest naslovov angleških prvakov, petkrat slavil v EFL ter trikrat v FA pokalu, osvojil pa je tudi Ligo prvakov in Uefin superpokal.
Katalonski strateg pa ima še vedno priložnost, da seznam lovorik še podaljša, saj v predzadnjem krogu angleškega prvenstva s Cityjem še vedno ostaja v igri za naslov prvaka, za Arsenalom ob tekmi manj zaostaja za pet točk.
