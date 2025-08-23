Tottenham do velike zmage na Etihadu proti nemočnemu Cityju

Sinjemodri so sicer bolje odprli obračun, imeli več od igre in si tudi priigrali prvo veliko priložnost. Erling Haaland je odlično zaposlil Omarja Marmousha, a izkazal se je Guglielmo Vicario.

Na drugi strani so Spursi to kaznovali s protinapadom, ko je Richarlison z desne strani poslal žogo pred vrata domačih, podajo pa je v zadetek pretvoril Brennan Johnson.