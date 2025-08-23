Tottenham do velike zmage na Etihadu proti nemočnemu Cityju

Sinjemodri so sicer bolje odprli obračun, imeli več od igre in si tudi priigrali prvo veliko priložnost. Erling Haaland je odlično zaposlil Omarja Marmousha, a izkazal se je Guglielmo Vicario.
Na drugi strani so Spursi to kaznovali s protinapadom, ko je Richarlison z desne strani poslal žogo pred vrata domačih, podajo pa je v zadetek pretvoril Brennan Johnson.
Sledila je sporna situacija, ko je vratar James Trafford nerodno zbil Mohammeda Kudusa, ob tem igral tudi z roko, a glavni sodnik Peter Bankes v "stilu premierligaškega sojenja" v tej situaciji ni videl nepravilnosti.
Neprepričljivi Trafford si je nato v sodnikovem dodatku privoščil še veliko napako, kar je izkoristil Joao Palhinha in s svojim prvencem v dresu Tottenhama poskrbel za nov šok navijačev na Etihadu.
Pred odhodom na odmor so imeli Meščani veliko priložnost, da znižajo zaostanek, toda Haaland je bil ob strelu z glavo premalo natančen.
Sodniškega "šova" so bili gledalci v Manchestru deležni tudi v drugem polčasu, ko je Micky van de Ven v kazenskem prostoru povsem zgrešil žogo in s podplatom zadel gleženj Oscarja Bobba. Tudi v tem primeru Bankes in soba za Var nista posredovala.
Kljub vsemu nerazpoloženi varovanci Josepa Guardiole nikakor niso uspeli ogroziti vodstva Londončanov, ki so pod vodstvom Thomasa Franka odlično vstopili v novo sezono.
Izidi, Premier liga, 2. krog, sobota:
Manchester City - Tottenham 0:2 (0:2)
