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Nogomet

Manchester City utrpel prvi ligaški poraz sezone

Birmingham, 24. 10. 2026 15.58 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Manchester City

Nogometaši Manchester Cityja so v osmem krogu angleškega prvenstva doživeli prvi poraz, sploh prvič letos so tekmecu prepustili tudi točke. Na domačem stadionu je bila z 2:1 boljša Aston Villa, ki je s tem skočila po lestvici Premier lige.

Aston Villa - Manchester City
Aston Villa - Manchester City
FOTO: Profimedia

Aston Villa je že v šesti minuti po napaki Marca Guehija povedla prek Nicolasa Jacksona. Meščani so po več priložnostih izenačili v 52. minuti, ko je domačo obrambo preskočil Erling Haaland za svoj že deveti zadetek v sezoni.

Zmago je domači zasedbi v 60. minuti po lepi akciji s svojim drugim golom na tekmi priboril Jackson, ki je poskrbel, da so meščani še četrtič v zadnjih štirih sezonah izgubili na Villa Parku. Varovanci Enza Maresce so tako utrpeli prvi ligaški poraz v letošnji sezoni.

Izidi angleške Premier lige, 24. oktober:

Aston Villa - Manchester City 2:1 (1:0)
Jackson 6., 60.; Haaland 52.

Arsenal - Everton -:-*

Coventry - Fulham -:-*

Chelsea - Tottenham -:-*

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KOMENTARJI1

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patroljub
24. 10. 2026 17.03
Groza, poslušaš neke šmeje in vidmarje, ki so igrali za neke nepomembne klube in dajejo nasvete angleškim klubom..., groza
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