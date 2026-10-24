Manchester City utrpel prvi ligaški poraz sezone

Aston Villa je že v šesti minuti po napaki Marca Guehija povedla prek Nicolasa Jacksona. Meščani so po več priložnostih izenačili v 52. minuti, ko je domačo obrambo preskočil Erling Haaland za svoj že deveti zadetek v sezoni.
Zmago je domači zasedbi v 60. minuti po lepi akciji s svojim drugim golom na tekmi priboril Jackson, ki je poskrbel, da so meščani še četrtič v zadnjih štirih sezonah izgubili na Villa Parku. Varovanci Enza Maresce so tako utrpeli prvi ligaški poraz v letošnji sezoni.
Izidi angleške Premier lige, 24. oktober:
Aston Villa - Manchester City 2:1 (1:0)
Jackson 6., 60.; Haaland 52.
Arsenal - Everton -:-*
Coventry - Fulham -:-*
Chelsea - Tottenham -:-*
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