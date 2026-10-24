Manchester City utrpel prvi ligaški poraz sezone

Aston Villa je že v šesti minuti po napaki Marca Guehija povedla prek Nicolasa Jacksona. Meščani so po več priložnostih izenačili v 52. minuti, ko je domačo obrambo preskočil Erling Haaland za svoj že deveti zadetek v sezoni.

Zmago je domači zasedbi v 60. minuti po lepi akciji s svojim drugim golom na tekmi priboril Jackson, ki je poskrbel, da so meščani še četrtič v zadnjih štirih sezonah izgubili na Villa Parku. Varovanci Enza Maresce so tako utrpeli prvi ligaški poraz v letošnji sezoni.