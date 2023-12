Manchester City v finalu nadigral brazilski Fluminense

Manchester City je s prvim naslovom v tem tekmovanju nasledil madridski Real, ki je rekorder po številu lovorik v mednarodnih klubskih tekmovanjih na najvišji ravni z osmimi. Tri ima v nekdanjem medcelinskem pokalu, pet pa na zdajšnjem klubskem SP.

Evropske ekipe so v zadnjem obdobju prevladujoče, naslove nizajo vse od leta 2012. Nazadnje je neevropski naslov pripadel brazilskemu Corinthiansu. Za angleške klube je bil to peti naslov, prvi po Chelseaju leta 2021. Brazilci so enajstič obstali na zadnji stopnički, imajo pa deset naslovov.

Na današnji tekmi meščani niso posebej prevladovali v posesti, a so bili v svojih napadih precej bolj konkretni in učinkoviti. Že po 40 sekundah je odbitek od vratnice po strelu od daleč Nathana Akeja s prsmi za hrbet vratarja Fabia spravil Julian Alvarez. To je bil najhitrejši gol v zgodovini finalov klubskega SP.