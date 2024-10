City v iskanju zamenjave za Rodrija pogleduje tudi proti De Jongu

Cityju se bo Špančeva odsotnost še kako poznala. Še nedolgo nazaj je trener modrih Pep Guardiola sicer trdil, da je Rodri nezamenljiv in da ne bodo iskali nadomestnega igralca, temveč si bodo pomagali z obstoječim kadrom. Res je, da lahko računa na pomoč Ilkaya Gundogana , Matea Kovačića , Matheusa Nunesa in Rica Lewisa , vendar se zdi, da katalonski strateg pred zimskim prestopim rokom vse bolj pogleduje tudi proti nogometašem drugih klubov.

Kot poroča The Guardian, se je na radarju Cityja znašel mladi Italijan Samuele Ricci, 23-letnik, ki trenutno igra za Torino. Poleg tega naj bi se Guardiola po poročanju tujih medijev med drugim zanimal za vezista münchenskega Bayerna Leona Goretzko, 25-letnega Martina Zubimendija iz Reala Sociedada in igralca Barcelone Frenkieja De Jonga. City je že v prejšnjih sezonah izkazal zanimanje za Nizozemca, vendar so bili vsi njihovi poskusi do sedaj jalovi, tudi tokrat pa zaenkrat še ne diši po prestopu 27-letnika.