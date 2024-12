Manchester City lani zabeležil rekordne prihodke

V lanski sezoni, v kateri so sinjemodri osvojili naslov angleškega prvaka, klubsko svetovno prvenstvo, evropski superpokal in FA Community Shield, so se prihodki kluba s 858,8 milijona evrov povečali na novo rekordno mejo, 862,2 milijona evrov.

Predsednik Kaldun Al Mubarak je v letnem poročilu kluba dejal: "Naša nenehna ambicija je doseganje izidov brez primere in je znak naše organizacije. Na terenu in izven njega je naša strast do naslednjega izziva podprta s premišljenim in podrobnim načrtovanjem ter skupnim prepričanjem v kulturo sodelovanja in učenja, kar smo že zgradili. Naš cilj ostaja nadaljnji razvoj in rast ter s tem nadaljnje ustvarjanje vrednosti v vseh vidikih našega poslovanja."

"Naš četrti zaporedni naslov v angleški ligi je bil uspeh, ki je Manchester City privedel na mesto, na katerem ni bil še noben drugi angleški klub," pa je dodal izvršni direktor Ferran Soriano.

Cityjeve trenutne investicije vključujejo še 300 milijonov funtov (361,8 milijona evrov) vredno razširitev severne tribune stadiona Etihad.