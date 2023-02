City v preiskavi zaradi domnevnega kršenja finančnega fair playja

V premier ligi so navedli, da so branilci naslova angleškega prvaka prekršili pravila, ki se "nanašajo na pravilne informacije, ki lahko dajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja kluba". Informacije morajo vsebovati vse prihodke, tudi tiste od sponzorjev, ter o plačah in nadomestilih za igralce in trenerje, dobičkonosnost ter spoštovanj pravil Evropske nogometne zveze (Uefa). Nepravilno naj bi bila prikazana tudi nadomestila za trenerja meščanov med sezonama 2009/10 in 2012/13, ko je klub vodil Italijan Roberto Mancini. Številne nepravilnosti so tudi pri plačah igralcev.

Uefa je sicer City "zaradi resnih kršitev finančnega fair playja" za dve leti že izključila iz svojih tekmovanj februarja 2020, vendar je julija istega leta Športno razsodišče (Cas) kazen razveljavila.