Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

City prekinil serijo brez zmag, Liverpool poražen v zadnji minuti

Manchester, 24. 01. 2026 20.48 pred 21 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Manchester City

Nogometaši Manchester Cityja, prvi zasledovalci vodilnega Arsenala, so v 23. krogu angleškega prvenstva po štirih tekmah brez zmage vendarle prišli do novih treh točk, s katerimi so se vsaj začasno Londončanom približali na štiri točke. Na Etihadu so premagali zadnjeuvrščeni Wolverhampton z 2:0.

Trener Cityja Pep Guardiola je tokrat na klopi pustil Erlinga Haalanda, Jeremyja Dokuja in Phila Fodna. Njegovi ekipi, ki sicer v sami igri tudi tokrat ni pretirano blestela, sta zmago že v prvem polčasu zagotovila Omar Marmoush v šesti minuti in nova okrepitev Antoine Semenyo v sodnikovem dodatku. V dresu sinjemodrih je debitiral Marc Guehi.

Marc Guehi
Marc Guehi
FOTO: AP

Liverpool je v boju za uvrstitev, ki zagotavlja nastop v Ligi prvakov, dobil nov udarec. Na gostovanju pri Bournemouthu je izgubil z 2:3. Najprej je do sodnikovega dodatka prvega dela izgubljal z 0:2, nato je v 80. minuti prišel do izenačenja, zanj pa so bile usodne dodatne minute drugega polčasa. V peti minuti sodnikovega dodatka je goste razžalostil gol Amina Adlija.

Amine Adli
Amine Adli
FOTO: AP

V prvenstvu se v nasprotju z Ligo prvakov še naprej muči Tottenham. Tokrat ni zmogel premagati predzadnjega Burnleyja, izid je bil 2:2. Točko je Londončanom v 90. minuti prinesel Cristian Romero.

V zadnjih minutah, natančneje v drugi minuti sodnikovega dodatka, si je zmago zagotovil Fulham. Proti Brightonu je končni izid 2:1 postavil Harry Wilson.

West Ham si je zmago v obračunu proti Sunderlandu zagotovil že v prvem delu, po katerem je vodil s 3:0, gosti so v drugem delu s častnim golom le nekoliko znižali zaostanek na 3:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, angleško prvenstvo, 21. krog, sobota:

West Ham - Sunderland 3:1 (3:0)
Summerville 14., Bowen 28./11m., Fernandes 43., Brobbey 66.

Burnley - Tottenham 2:2 (1:1)
Tuanzebe 45., Foster 76.; van de Ven 38., Romero 90.

Fulham - Brighton 2:1 (0:1)
Chukwueze 72., Wilson 90+2.; Ayari 28.

Manchester City - Wolverhampton 2:0 (2:0)
Marmoush 6., Semenyo 45+2.

Bournemouth - Liverpool 3:2 (2:1)
Evanilson 26., Jimenez 33., Adli 90+5.; van Dijk 45., Szoboszlai 80.

nogomet angleško prvenstvo manchester city tottenham liverpool
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
cekin
Portal
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
moskisvet
Portal
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534