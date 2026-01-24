City prekinil serijo brez zmag, Liverpool poražen v zadnji minuti

Trener Cityja Pep Guardiola je tokrat na klopi pustil Erlinga Haalanda , Jeremyja Dokuja in Phila Fodna . Njegovi ekipi, ki sicer v sami igri tudi tokrat ni pretirano blestela, sta zmago že v prvem polčasu zagotovila Omar Marmoush v šesti minuti in nova okrepitev Antoine Semenyo v sodnikovem dodatku. V dresu sinjemodrih je debitiral Marc Guehi .

Liverpool je v boju za uvrstitev, ki zagotavlja nastop v Ligi prvakov, dobil nov udarec. Na gostovanju pri Bournemouthu je izgubil z 2:3. Najprej je do sodnikovega dodatka prvega dela izgubljal z 0:2, nato je v 80. minuti prišel do izenačenja, zanj pa so bile usodne dodatne minute drugega polčasa. V peti minuti sodnikovega dodatka je goste razžalostil gol Amina Adlija .

V prvenstvu se v nasprotju z Ligo prvakov še naprej muči Tottenham. Tokrat ni zmogel premagati predzadnjega Burnleyja, izid je bil 2:2. Točko je Londončanom v 90. minuti prinesel Cristian Romero.

V zadnjih minutah, natančneje v drugi minuti sodnikovega dodatka, si je zmago zagotovil Fulham. Proti Brightonu je končni izid 2:1 postavil Harry Wilson.

West Ham si je zmago v obračunu proti Sunderlandu zagotovil že v prvem delu, po katerem je vodil s 3:0, gosti so v drugem delu s častnim golom le nekoliko znižali zaostanek na 3:1.