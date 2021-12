Man City izkoristil neumnost Jimeneza, ki je v pol minute dobil dva rumena kartona

Zasedba Wolverhamptona je tako sicer dokaj nezanimiv prvi polčas zaključila z le desetimi možmi v polju, na semaforju stadiona Etihad v Manchestru je ob polčasu pisalo 0:0. Kljub Jimenezovi izključitvi se ni portugalski trener Bruno Lage pred pričetkom drugega polčasa odločil za nobeno menjavo, kar je navsezadnje tudi kar razumljivo, saj je Jimenez napadalec, jasno pa je bilo, da se bodo Wolves po izgubi moža v polju osredotočili predvsem na obrambne naloge.

Te so opravljali dobro do 64. minute, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Joao Moutinho. Glavni sodnik tekme je pokazal na belo piko, nato si ogledal še videoposnetek in ostal pri dosojenem. Enajstmetrovko je v gol zanesljivo pretvoril Raheem Sterling in sinjemodri četi močno olajšal nadaljevanje pred domačimi navijači na Etihadu. Za Sterlinga je to bil že stoti premierligaški gol v karieri. Po podatkih Opta je Anglež postal osmi najmlajši, ki mu je uspelo priti do stotice (27 let in trije dnevi).