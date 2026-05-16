Manchester City z minimalno zmago osvojil angleški pokal

Antoine Semenyo, ki je januarja prestopil iz Bournemoutha, doma pa je le streljaj od Stamford Bridga, stadiona Chelseaja, je Cityju z zadetkom v 72. minuti zagotovil osmi naslov v pokalu FA, svojemu trenerju Pepu Guardioli pa 20. lovoriko, odkar je pred desetimi leti prevzel klub, po letih 2019 in 2023 tretjo v tem pokalu.
Sam dvoboj ni postregel s spektakularnim nogometom, potekal je taktičen boj, v katerem ni bilo veliko priložnosti, v prvem delu je največjo imel Erling Haaland. City je sicer imel terensko premoč, Londončani pa so se osredotočali na protinapade, še najbližje zadetku so bili, ko so padali v kazenskem prostoru in zahtevali enajstmetrovko.
Chelsea se tako ni izvlekel iz krize in rešil sezone, v kateri v prvenstvu po sedmih tekmah brez zmage zaseda šele deveto mesto in nima več možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. V njej bo zagotovo igral City, ki še vedno upa, da po zadnjih dveh tekmah prehiti vodilni Arsenal.
Finale pokala FA, izid, 16. maj:
Manchester City - Chelsea 1:0 (0:0)
Semenyo 72.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.