Nogomet

Manchester City z minimalno zmago osvojil angleški pokal

London, 16. 05. 2026 18.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Manchester City

Nogometaši Manchester Cityja so v finalu pokala FA z 1:0 premagali Chelsea in prišli do novega naziva pokalnih zmagovalcev. Za varovance Pepa Guardiole je bil to že četrti zaporedni finale v najstarejšem nogometnem tekmovanju na svetu. Edini gol na tekmi je zelo iznajdljivo dosegel Antoine Semenyo. Meščani so še vedno v boju za naslov v državnem prvenstvu.

Antoine Semenyo je v 72. minuti dosegel zadetek za zmago Cityja
Antoine Semenyo je v 72. minuti dosegel zadetek za zmago Cityja
FOTO: Profimedia

Antoine Semenyo, ki je januarja prestopil iz Bournemoutha, doma pa je le streljaj od Stamford Bridga, stadiona Chelseaja, je Cityju z zadetkom v 72. minuti zagotovil osmi naslov v pokalu FA, svojemu trenerju Pepu Guardioli pa 20. lovoriko, odkar je pred desetimi leti prevzel klub, po letih 2019 in 2023 tretjo v tem pokalu.

Sam dvoboj ni postregel s spektakularnim nogometom, potekal je taktičen boj, v katerem ni bilo veliko priložnosti, v prvem delu je največjo imel Erling Haaland. City je sicer imel terensko premoč, Londončani pa so se osredotočali na protinapade, še najbližje zadetku so bili, ko so padali v kazenskem prostoru in zahtevali enajstmetrovko.

Slavje meščanov ob novi pokalni zvezdici
Slavje meščanov ob novi pokalni zvezdici
FOTO: Profimedia

Chelsea se tako ni izvlekel iz krize in rešil sezone, v kateri v prvenstvu po sedmih tekmah brez zmage zaseda šele deveto mesto in nima več možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. V njej bo zagotovo igral City, ki še vedno upa, da po zadnjih dveh tekmah prehiti vodilni Arsenal.

Finale pokala FA, izid, 16. maj:

Manchester City - Chelsea 1:0 (0:0)
Semenyo 72.

pokal fa manchester city chelsea finale semenyo

