Uefa udarila: Manchester City dve sezoni brez evropskih tekmovanj

Pri Uefi so dodali, da zaradi najverjetnejših pritožb, ki sledijo, za zdaj ne bodo dodatno pojasnjevali primera, oziroma še ne bodo razkrili vseh dokazov, ki so pripeljali do kazni.

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje slovenski pravnik Aleksander Čeferin, je v izjavi za javnost potrdila, da je po januarskem zaslišanju pri oddelku za finančni nadzor Manchester Cityju sporočila končno odločitev: prepoved nastopanja v evropskih tekmovanjih v sezonah 2020/21 in 2021/22. Ugotovili so "resne kršitve Uefinih pravil licenciranja in finančnega fair playa" in "napihovanje vrednosti sponzorskih pogodb", o čemer se je v povezavi s klubom iz Manchestra sicer govorilo že več let.

Uefa je v izjavi za javnost zapisala, da je angleški prvak v preiskavi zavrnil sodelovanje z oddelkom za finančni nadzor, vse skupaj pa je privedlo do izključitve iz evropskih tekmovanj in kazni v višini 30 milijonov evrov.

Zagotovo sledi pritožba "meščanov" na Mednarodno arbitražno razsodišče za šport v Lozani (Cas), ki je v zadnjih letih že znal omiliti ali celo povsem ovreči odmevne kazni tako Uefe kot Mednarodne nogometne zveze (Fifa), a s tako ostro kaznijo se do sedaj še niso spopadli.

Odziv Cityja: Tega škodljivega procesa je zdaj konec, zahtevali bomo neodvisno sodbo

"Manchester City je razočaran, ne pa tudi presenečen nad današnjo objavo Uefe," so se z uradno izjavo odzvali tudi pri Manchester Cityju. "Klub je vedno pričakoval, da bo moral na koncu poiskati neodvisno telo in proces, ki bo lahko neobremenjeno sodil o obširnih in neizpodbitnih dokazih, ki govorijo v prid klubu. Decembra 2018 je vodja preiskave Uefe javno napovedal razplet in sankcije, ki jih je nameraval uvesti proti Manchester Cityju, preden se je kakršna koli preiskava sploh začela,"so še zapisali pri klubu iz Manchestra.

"Kasnejši pomanjkljiv proces Uefe, ki je neprestano kapljal v javnost, in ki ga je nadziral on, je pomenil, da ni bilo veliko dvomov glede rezultata, ki ga bo na koncu predstavil. Klub se je uradno pritožil na disciplinsko komisijo Uefe, ki ji je prikimala tudi odločitev CAS. Preprosto povedano je to primer, ki ga je začela Uefa, preiskovala Uefa in o njem sodila Uefa. Tega škodljivega procesa je zdaj konec, klub pa bo zahteval neodvisno sodbo, kakor hitro bo to mogoče, zato bo najprej začel s procesom na Mednarodnem arbitražnem razsodišču za šport ob prvem možnem trenutku,"še pravijo pri Cityju.