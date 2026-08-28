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Nogomet

Manchester City zanesljivo slavil zmago v Londonu

London, 28. 08. 2026 23.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Crystal Palace - Manchester City

Nogometaši Manchester Cityja so zabeležili še drugo zmago v angleškem prvenstvu. V drugem krogu so bili na gostovanju v Londonu s 4:1 boljši od Crystal Palacea, za zmago pa sta s po dvema goloma poskrbela Erling Haaland in Rayan Cherki.

Crystal Palace - Manchester City
Crystal Palace - Manchester City
FOTO: Profimedia

Norveški as Erling Haaland je prvič zadel v 17. minuti, to je bil tudi edini zadetek v prvem delu. V 54. minuti je pravo mojstrovino izvedel Rayan Cherki, Francoz je preigraval v kazenskem prostoru, nato pa z občutkom poslal žogo mimo vratarja. Gostitelji so le dve minuti pozneje izid znižali. Yeremy Pino je odlično izvedel prosti strel, zadel prečko, od katere se je žoga najprej odbila v vratarja Gigija Donnarummo, nato v vratnico, pristala pa je v mreži. Italijanskemu vratarju so pripisali avtogol.

Toda odgovor Cityja je bil hiter, Cherki je že v 59. minuti dosegel svoj drugi gol, končni izid pa je v 84. minuti postavil Haaland.

Izidi angleške Premier lige, 28. avgust:

Crystal Palace - Manchester City 1:4 (0:1)
Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.; Donnarumma (AG) 56.

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