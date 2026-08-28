Manchester City zanesljivo slavil zmago v Londonu

Norveški as Erling Haaland je prvič zadel v 17. minuti, to je bil tudi edini zadetek v prvem delu. V 54. minuti je pravo mojstrovino izvedel Rayan Cherki, Francoz je preigraval v kazenskem prostoru, nato pa z občutkom poslal žogo mimo vratarja. Gostitelji so le dve minuti pozneje izid znižali. Yeremy Pino je odlično izvedel prosti strel, zadel prečko, od katere se je žoga najprej odbila v vratarja Gigija Donnarummo, nato v vratnico, pristala pa je v mreži. Italijanskemu vratarju so pripisali avtogol.

Toda odgovor Cityja je bil hiter, Cherki je že v 59. minuti dosegel svoj drugi gol, končni izid pa je v 84. minuti postavil Haaland.