Nogomet

City po zmagi nad Chelseajem ogroža Arsenal, Spursi ostajajo v coni izpada

London, 12. 04. 2026 18.34 pred 16 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž.
Manchester City

Nogometaši Manchester Cityja so v 32. krogu Premier lige na gostovanju pri Chelseaju prišli do visoke zmage in s 3:0 prepričljivo vknjižili pomembne tri točke v boju za naslov angleškega prvaka. Po sobotnem porazu Arsenala so se meščani vodilnim topničarjem ob tekmi manj približali na šest točk zaostanka. V coni izpada pa še naprej ostajajo nogometaši Tottenhama, ki so klonili proti Sunderlandu.

Goste je v vodstvo popeljal Nico O'Reilly
Goste je v vodstvo popeljal Nico O'Reilly
FOTO: Profimedia

Potem ko v prvem polčasu sredi Londona zadetkov nismo videli, je Manchester City v drugem prevzel pobudo - v manj kot 20 minutah so dosegli kar tri gole in potopili zasedbo Chelseaja.

Gostje so povedli v 51. minuti, ko je po podaji Rayana Cherkija z glavo natančno zaključil Nico O'Reilly. Šest minut pozneje je vodstvo meščanov povišal Marc Guehi, tudi tokrat je podajo prispeval Cherki, zmago sinjemodrih pa je v 68. minuti potrdil Jeremy Doku.

Manchester City
Manchester City
FOTO: Profimedia

Meščani so se z nedeljsko zmago proti Chelseaju vodilnemu Arsenalu, ki je v soboto z 1:2 izgubil proti Bournemouthu, približali na šest točk, od prvega mesta pa so oddaljeni manj, kot se zdi. Ker je bil njihov dvoboj s Crystal Palaceom konec marca prestavljen, so odigrali tekmo manj, prihodnji konec tedna pa jih čaka medsebojni obračun s topničarji. Če obe tekmi dobijo, se bodo sinjemodri po številu točk izenačili z Arsenalom.

Preberi še Arsenal s porazom zakuhal boj za prvaka, slavil tudi Liverpool

Z zaostankom devetih točk za Cityjem na tretjem mestu ostaja Manchester United. Moštvo našega Benjamina Šeška v ponedeljek čaka obračun proti Leedsu Jake Bijola. Z enakim točkovnim izkupičkom, a tekmo več, četrto mesto zaseda Aston Villa, ki je v nedeljo remizirala z Nottingham Forestom - med strelce sta se vpisala Murillo in Neco Williams.

Peti je Liverpool, ki je v soboto premagal Fulham, Chelsea ostaja na šestem mestu, zadnje mesto, ki še vodi v evropska tekmovanja, pa zaseda Brentford.

Tottenham izgubil proti Sunderlandu
Tottenham izgubil proti Sunderlandu
FOTO: Profimedia

V veliki krizi ostajajo nogometaši Tottenhama. Tokrat so z 0:1 klonili proti Sunderlandu, domačim je zmago prinesel Nordi Mukiele. Spursi po novi ničli ostajajo v coni izpada, s 30 točkami zasedajo 18. mesto, za 17. West Hamom zaostajajo za dve točki.

Tri točke pa je uspešno vknjižil Crystal Palace, ki je po dveh zadetkih Jean-Philippeja Matetaja premagal Newcastle. Francoz je v 80. minuti najprej poskrbel za izenačenje, v sodnikovem podaljšku pa domačim z uspešno izvedeno enajstmetrovko zagotovil zmago, s katero so Newcastle izrinili s 13. mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 32. kroga Premier lige:

West Ham - Wolverhampton 4:0 (1:0)

Arsenal - Bournemouth 1:2 (1:1)

Brentford - Everton 2:2 (1:1)

Burnley - Brighton 0:2 (0:1)

Liverpool - Fulham 2:0 (2:0)

Crystal Palace - Newcastle 2:1 (0:1)

Nottingham Forest - Aston Villa 1:1 (1:1)

Sunderland - Tottenham 1:0 (0:0)

Chelsea - Manchester City 0:3 (0:0)

nogomet premier liga angleško prvenstvo manchester city tottenham
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
12. 04. 2026 21.22
Angleška liga veliko bolj nesposobna (LP!), kot bi si mislil. Pa toliko milijard so vložili
drimtim
12. 04. 2026 19.58
City rušilno proti naslovu.Arsenal bo spet izvisel.
ledr
12. 04. 2026 21.03
Sem sicer tak malo navijač Citiya ampak bi privoščil Arsenalu, da končno enkrat spet osvojijo naslov. Pa se bojim, da se bo ponovila zgodba zadnjih let. Bolj gre prvenstvo proti koncu, bolj padajo.
mmickica
13. 04. 2026 10.35
ledr, to kar si napisal, drži tudi zame. Zanimivo.🙂😂
