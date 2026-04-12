City po zmagi nad Chelseajem ogroža Arsenal, Spursi ostajajo v coni izpada

Nico O'Reilly

Potem ko v prvem polčasu sredi Londona zadetkov nismo videli, je Manchester City v drugem prevzel pobudo - v manj kot 20 minutah so dosegli kar tri gole in potopili zasedbo Chelseaja. Gostje so povedli v 51. minuti, ko je po podaji Rayana Cherkija z glavo natančno zaključil Nico O'Reilly. Šest minut pozneje je vodstvo meščanov povišal Marc Guehi, tudi tokrat je podajo prispeval Cherki, zmago sinjemodrih pa je v 68. minuti potrdil Jeremy Doku.

Manchester City

Meščani so se z nedeljsko zmago proti Chelseaju vodilnemu Arsenalu, ki je v soboto z 1:2 izgubil proti Bournemouthu, približali na šest točk, od prvega mesta pa so oddaljeni manj, kot se zdi. Ker je bil njihov dvoboj s Crystal Palaceom konec marca prestavljen, so odigrali tekmo manj, prihodnji konec tedna pa jih čaka medsebojni obračun s topničarji. Če obe tekmi dobijo, se bodo sinjemodri po številu točk izenačili z Arsenalom.

Z zaostankom devetih točk za Cityjem na tretjem mestu ostaja Manchester United. Moštvo našega Benjamina Šeška v ponedeljek čaka obračun proti Leedsu Jake Bijola. Z enakim točkovnim izkupičkom, a tekmo več, četrto mesto zaseda Aston Villa, ki je v nedeljo remizirala z Nottingham Forestom - med strelce sta se vpisala Murillo in Neco Williams. Peti je Liverpool, ki je v soboto premagal Fulham, Chelsea ostaja na šestem mestu, zadnje mesto, ki še vodi v evropska tekmovanja, pa zaseda Brentford.

Tottenham

V veliki krizi ostajajo nogometaši Tottenhama. Tokrat so z 0:1 klonili proti Sunderlandu, domačim je zmago prinesel Nordi Mukiele. Spursi po novi ničli ostajajo v coni izpada, s 30 točkami zasedajo 18. mesto, za 17. West Hamom zaostajajo za dve točki. Tri točke pa je uspešno vknjižil Crystal Palace, ki je po dveh zadetkih Jean-Philippeja Matetaja premagal Newcastle. Francoz je v 80. minuti najprej poskrbel za izenačenje, v sodnikovem podaljšku pa domačim z uspešno izvedeno enajstmetrovko zagotovil zmago, s katero so Newcastle izrinili s 13. mesta.

* Izidi 32. kroga Premier lige: