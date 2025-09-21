Svetli način
Nogomet

Amorim: V drugem polčasu nam je manjkal Šeško

Manchester, 21. 09. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 1 uro

Simon Valant
Manchester United je prišel do druge zmage v letošnji sezoni angleškega prvenstva, potem ko je na Old Traffordu premagal Chelsea (2:1). Slovenski napadalec Benjamin Šeško je igral v prvem polčasu, nato pa je moral ob odmoru zaradi rdečega kartona Casemira in taktične prilagoditve zapustiti igrišče. Trener Ruben Amorim je po tekmi izpostavil, da jim je v drugem polčasu manjkal prav Šeško.

Na Old Traffordu so gledalci včeraj ob hudem nalivu spremljali napeto tekmo, v kateri je Manchester United z 2:1 premagal Chelsea. Za težave Londončanov je z nespretnim posredovanjem poskrbel neprepričljivi vratar Robert Sanchez, ki je za zaustavljanje Bryana Mbeuma povsem upravičeno prejel rdeči karton. Ob tem je pomembno vlogo odigral tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je po visokem skoku z glavo podaljšal dolgo podajo in v ogenj poslal Kamerunca.

Šeško je dobil pomemben zračni dvoboj s Chalobahom.
Šeško je dobil pomemben zračni dvoboj s Chalobahom. FOTO: Profimedia

Rdeči vragi so izkoristili številčno premoč, na roko pa so jim šle tudi odločitve gostujočega stratega Enza Maresce, ki je iz igre vzel tri ofenzivce - Cola Palmerja, Pedra Neta in Williana Estevaa, s čimer je nekako nakazal, da izobeša belo zastavo.

United je tako povedel v 14. minuti, ko je v polno zadel kapetan Bruno Fernandes, ki je bil na meji prepovedanega položaja, kar je na družbenih omrežjih odprlo številna negodovanja navijačev Chelseaja.

Vodstvo domačih je v 37. minuti povišal izkušeni Casemiro, ki pa si je ob koncu prvega polčasa privoščil naivno napako in drugi rumeni karton, potem ko je storil prekršek nad rojakom Andreyjem Santosom. Na račun tega je bil "kaznovan" tudi Šeško, ki je moral zaradi taktične prilagoditve ob polčasu mesto na zelenici prepustiti defenzivnemu vezistu Manuelu Ugarteju

Chelsea je v drugem delu igre prevzel pobudo, narekoval tempo in znižal zaostanek preko Trevoha Chalobaha. Londončani so imeli v sodnikovem dodatku celo priložnost za izenačenje, a je nevaren poskus Santosa blokiral Ugarte. Manchester je tako prišel do druge zaporedne domače zmage med angleško elito.

Manchester United vs Chelsea
Manchester United vs Chelsea FOTO: Sofascore.com

Trener Ruben Amorim je po tekmi poudaril, da je njegova ekipa v drugem polčasu pogrešala Šeška, kljub temu da je bil Slovenec v prvem polčasu le osemkrat pri žogi. "Vemo, da je Ben(jamin Šeško) res močan pri prvem dotiku, kar je za nas izjemno pomembno. V drugem polčasu, ko smo žogo pošiljali naprej, Bena ni bilo več tam in to nam je malo manjkalo."

Benjamin Šeško proti Chelseaju
Benjamin Šeško proti Chelseaju FOTO: Sofascore.com

Portugalski trener je ob tem opozoril, da ekipa še vedno dela preveč napak, a hkrati poudaril izjemno željo igralcev, da se dokažejo: "Pokazali smo agresijo in željo, da zmagamo. Tudi ko si sami zakompliciramo stvari, znamo trpeti skupaj. To je pomembno."

Bigbadjohn
21. 09. 2025 11.45
Mogoče pa Šeško ne strelja zaradi ugovora vesti- a pomaga ekipi z alternativnimi aktivnostimi, npr. podajami z glavo...
