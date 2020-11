Aubameyang z golom z bele točke odločil derbi z Man Unitedom

Derbi 7. kroga angleške Premier League med rdečimi vragi in topničarji je v 69. minuti odločil odlični gabonski napadalec Arsenala Pierre-Emerick Aubameyang, ki je v 69. minuti uspešno in zanesljivo pretvoril strel z enajstmetrovke v gol. Najstrožjo kazen je sicer z nespametnim prekrškom zakrivil prvi zvezdnik Manchester Uniteda Paul Pogba. Po zadetku je na igrišču zagospodaril Manchester United, a premoč rdečih vragov je bila jalova, saj so na celotnem obračunu v okvir vrat proti tekmecu usmerili vsega dva strela. V 85. minuti je poletna okrepitev Manchester Uniteda Donny van de Beek imel lepo priložnost za izenačenje, a je njegov poskus zadel 'le' okvir Arsenalovih vrat. Topničarji, ki so večji del srečanja prevladovali v vseh statističnih elementih, so z zmago prekinili niz dveh zaporednih porazov v domačem prvenstvu (Leicester in Manchester City) in vpisali še 12. točko sezone, rdeči vragi pa ostajajo pri vsega sedmih.

Izidi:

Manchester United - Arsenal 0:1 (0:0)

Aubameyang 69./11-m

Newcastle- Everton2:1 (0:0)

Wilson 56./11-m, 84.; Calvert-Lewin 90+1.

Aston Villa - Southampton 3:4(0:3)

Mings 62., Watkins 90+3./11-m, Grealish 90+7.; Vestergaard 20., Ward-Prowse 33., 45., Ings 58.