Šok na Old Traffordu: Calafiori v 13. minuti kaznoval napako domačega vratarja za vodstvo Arsenala (0:1)*

Pred ljubitelji vrhunskega klubskega nogometa je napočil težko pričakovani trenutek, ko bo na zelenico kultnega Olda Trafforda stopila nova okrepitev Manchester Uniteda Benjamin Šeško. Slovenski reprezentančni napadalec bo sicer derbi med rdečimi vragi in aktualni angleškim podprvakom začel na klopi za rezervne nogometaše. Tekma se je pričela ob 17.30.