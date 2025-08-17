Svetli način
Nogomet

Šok na Old Traffordu: Calafiori v 13. minuti kaznoval napako domačega vratarja za vodstvo Arsenala (0:1)*

Manchester, 17. 08. 2025 16.52

A.V.
Pred ljubitelji vrhunskega klubskega nogometa je napočil težko pričakovani trenutek, ko bo na zelenico kultnega Olda Trafforda stopila nova okrepitev Manchester Uniteda Benjamin Šeško. Slovenski reprezentančni napadalec bo sicer derbi med rdečimi vragi in aktualni angleškim podprvakom začel na klopi za rezervne nogometaše. Tekma se je pričela ob 17.30.

nogomet angleško prvenstvo manchester united arsenal benjamin šeško
AntiViola
17. 08. 2025 17.49
+0
Haahahhahahahahahq🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Papež
17. 08. 2025 17.46
+2
No, lepo smo ga pojedli. Še vedno smo brez golmana. Pripeljite Donnarummo, te amaterje pa na trensfer listo!
bohinj je zakon
17. 08. 2025 17.43
+1
Napaka. Trenerja.
Samsvojmojsterjaz
17. 08. 2025 17.33
+3
Plačaš 80 mil. Pa ga majo na klopi
blurp_blurp
17. 08. 2025 17.51
lej 80 mil je danes kikiriki, samo v tem prestopnem sta prišla še dva igralca za isto ceno ... mesto v ekipi si bo moral izboriti, ni tu garancije
Papež
17. 08. 2025 17.31
+2
LOL Mount v napadu, sej bi ga lahko dal direkt v igro no
wsharky
17. 08. 2025 17.24
-1
saj fant ni fizično pripravljen niti za 25 min resne igre
