United in Arsenal v boju za pomembne točke

Na derbiju 14. kroga angleške Premier lige, ki je prvo v letošnji sezoni, ki je v celoti poteka sredi tedna, se merita tradicionalna tekmeca Manchester United in Arsenal. Varovanci začasnega trenerja Michaela Carricka se po treh ligaških tekmah brez zmage želijo vrniti na zmagovalna pota, gostje iz Londona, ki so na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah petkrat zmagali in le enkrat izgubili, pa naskakujejo zmago in preboj med najboljšo četverico.

Michael Carrick, ki se še zadnjič preizkuša v vlogi začasnega trenerja Uniteda (v nedeljo proti Crystal Palacu bo na klopi prvič sedel Ralph Rangnick) se je odločil za povsem napadalno usmerjeno začetno enajsterico, v kateri sta začela izkušena Portugalca Cristiano Ronaldo in Bruno Fernandes ter mlada Angleža Marcus Rashford in Jadon Sancho. V začetno postavi pa se je po tekmi premora zaradi rdečega kartona vrnil Harry Maguire, ki je zopet nosil tudi kapetanski trak. 27-letni Fernandes je proti Arsenalu zabeležil 100. nastop v dresu Manchester Uniteda. Odkar se je januarja 2020 pridružil rdečim vragom je sodeloval pri 78 zadetkih (44 golov, 34 podaj), kar je največ med vsemi igralci v Premier ligi. icon-expand Michael Carrick in Mikel Arteta FOTO: AP Strateg gostov Mikel Arteta pa je v konico napada postavil Pierra-Emericka Aubameyanga, za nevarnost golu pa so skrbeli še trije mladeniči: Emile Smith-Row, Gabriel Martinelli in Martin Ødegaard, medtem ko je na klopi ostal mladi Bukayo Saka, ki je na tekmi minulega kroga proti Newcastlu sicer zadel, a nekaj minut zatem zaradi manjše poškodbe odšepal iz igrišča. icon-expand Emile Smith-Rowe in Fred FOTO: AP Srečanje so nevarneje otvorili gostje, opogumljeni z dejstvom, da proti rdečim vragom na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah niso izgubili in že v prvi minuti prišli do strela. Prejemnik dolge podaje Takehira Tomiyasuja je bil Aubameyang, ki je močno sprošil, a je bil njegov strel blokiran. Londončani so imeli že v prvih dveh minutah na voljo kar tri predložke s kota, a jih niso izkoristili. V 8. minuti so do prvega strela prišli tudi domači nogometaši, ko je Diogo Dalot, ki je v začetni postavi zamenjal Aarona Wan-Bissako, sprožil naravnost v Aarona Ramsdalea. United je prejel že deveti zaporedni zadetek na Old Traffordu ne da bi v tem času tudi sami zatresli mrežo nasprotnikov, s čimer so izenačili ta negativni rekord iz leta 1961. V 13. minuti so si Arsenalovi priigrali že četrti kot na tekmi in ga tudi izkoristili. Po izbiti podaji iz kota je v prazno mrežo zadel Smith-Rowe. Gola glavni sodnik Martin Atkinson sprva ni priznal, saj je David De Gea v bolečinah ležal na tleh, a je posnetek pokazal, da je za bolečino poskrbel De Gejin soigralec Fred in po posredovanju VAR-a so se Topničarji lahko razveselili vodstva. icon-expand Igralci Arsenala slavijo zadetek proti Manchester Unitedu FOTO: AP Izidi 14. kroga Premier lige: Newcastle United - Norwich City 1:1 (0:0) Leeds United - Crystal Palace 1:0 (0:0) Southampton - Leicester City 2:2 (2:1) Watford - Chelsea 1:2 (1:1) West Ham - Brighton 1:1 (1:0) Wolverhampton - Burnley 0:0 Aston Villa - Manchester City 1:2 (0:2) Everton - Liverpool 1:4 (1:2) Tottenham – Brentford 2:0 (1:0)* Manchester United – Arsenal 0:1* icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke