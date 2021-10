Nogometaši Atalante pred tekmo niso mirno spali, se bo to poznalo na igrišču?

Nogometaši Atalante so v Manchestru prespali v enem od hotelov znane verige Radisson, ki pa si ga zagotovo ne bodo imeli v najlepšem spominu. Ponoči naj bi jih kar petkrat prebudil alarm. Novico so na družbenih omrežjih najprej sporočili nekateri naključni obiskovalci hotela, kasneje pa so jo povzeli številni otoški in italijanski mediji, svoje pa je na Instagramu dodala tudi Roksana Malinovskij, sicer žena Ruslana Malinovskega.

"Alarm je, odkar je prišla ekipa, kar petkrat zvonil. Mislite, da je to samo naključen incident? Ne verjamem. Takšen 'topel' sprejem domačinov je zares grozen. Upam, da bodo naši navijači navijali za naše nogometaše in, morda, da se bodo iste stvari kar naenkrat začele dogajati tudi v italijanskih hotelih," se je glasil nič kaj prijateljski zapis življenjske sopotnice Atalantinega zvezdnika.

Ena od obiskovalk hotela pa je dodala: "Ko spiš v istem hotelu kot nasprotniki Manchester Uniteda, boš seveda nesramno prebujen ob 4.51, 5.00, 5.36 in 6.11 zaradi požarnih alarmov!" Kasneje je še dodala, da sta se alarm oglasil tudi ob 6.31 in 7.13, kar za spanec nogometašev iz Bergama zagotovo ni bilo najbolje.