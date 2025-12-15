Nora tekma na Old Traffordu: vrnitev Šeška, osem golov in miroljubni remi

Kapetan vragov Bruno Fernandes je iz prostega strela zadel za 3:3. FOTO: AP

Nogometaši Manchester Uniteda so se na zadnji tekmi 16. kroga angleškega prvenstva doma proti Bournemouthu razšli z neodločenim izidom 4:4. Na zelenice se je po dobrem mesecu dni vrnil slovenski napadalec Benjamin Šeško, odigral zadnjih 30 minut dvoboja in pomagal pri vodilnem zadetku rdečih vragov za 4:3. Šeško si je koleno poškodoval 8. novembra na tekmi 11. kroga proti Tottenhamu (2:2), po sanirani poškodbi, a ob zastrupitvi s hrano, pa je dvoboj proti Bournemouthu začel na klopi za rezervne igralce.

Manchester United - Bournemouth FOTO: Sofascore.com

V igro je vstopil v 69. minuti pri zaostanku z 2:3, a s soigralci ni uspel pripraviti popolnega preobrata po slabšem drugem polčasu kluba z Old Trafforda. Rdeči vragi so dobro odprli dvoboj, povedli pa po 13 minutah, ko je bil po predložku Dioga Dalota in obrambi Đorđeja Petrovića na pravem mestu pred vrati Amad Diallo.

United je imel tudi v nadaljevanju še nekaj lepih priložnosti, Bournemouth pa je bil redko pred vrati, a je takrat vselej zapretil. V 40. minuti so gosti izkoristili neodločnost v obrambi rdečih vragov, Antoine Semenyo pa je z natančnim strelom iz zahtevnega kota premagal Senneja Lammensa. Rdeči vragi so po polčasu vodili, potem ko je tik pred iztekom tega z glavo po slabem posredovanju Bournemouthovega vratarja zadel Casemiro.

Benjamin Šeško vs Bournemouth FOTO: Sofascore.com

Vodstvo domačih je trajalo le 40 sekund drugega polčasa, potem ko je po lepi podaji v prostor zadel Evanilson. Gosti so povedli le dobrih pet minut kasneje, ko je iz prostega strela v vratarjev kot zadel Marcus Tavernier.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Domači strateg Ruben Amorim je skušal spremeniti razmerje moči z menjavami, vključno s Šeškom, na 3:3 pa je v 77. minuti iz prostega strela po zelo natančnem strelu izenačil Bruno Fernandes. Vsega dve minuti kasneje je po preigravanju Bryana Mbeuma žogo vzel Šeško, stekel po levi strani in podal v sredino, tam pa je po slabem posredovanju gostujočega branilca do žoge prišel Matheus Cunha in premagal Petrovića za 4:3.

Toda gosti so še prišli na svoj račun. V 84. minuti so po hitri akciji prišli do izenačenja, potem ko je zadel rezervist Eli Kroupi. V dolgem sodnikovem dodatku ni prišlo do sprememb. Manchester United je zapravil priložnost, da se na lestvici povzpne na peto mesto in se točkovno poravna s Chelseajem (28 točk). Zdaj je šesti s 26 točkami.

Bournemouth je na začetku drugega polčasa povedel s 3:2. FOTO: AP

Konec tedna so do tesne zmage proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu (2:1) prišli nogometaši Arsenala in s 36 točkami ohranili dve točki naskoka pred Manchester Cityjem. Sinjemodri so s 3:0 v gosteh premagal Crystal Palace. Tretjeuvrščena Aston Villa, ki je pri 33 točkah, je prav tako v gosteh s 3:2 premagala West Ham. Liverpool je z 2:0 doma premagal Brighton, Chelsea pa je z enakim izidom premagal Everton. Leeds United, za katerega je Jaka Bijol odigral 71 minut, je v gosteh remiziral proti Brentfordu (1:1), iz vrst Newcastla pa so sporočili, da si je branilec Dan Burn ob porazu na severnem derbiju proti Sunderlandu (0:1) zlomil rebro in prebil pljuča, zaradi česar bo več tednov odsoten. Izid, angleška liga, 16. krog:

Manchester United - Bournemouth 4:4 (2:1)

Diallo 13., Casemiro 45., Fernandes 77., Cunha 79.; Semenyo 40., Evanilson 46., Tavernier 52., Kroupi 84.