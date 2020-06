Manchester United zaradi pozitivnega testa ostal brez tekme

Po poročanju ESPNso pri Stoke Cityju za pozitiven test od vodstva drugoligaškega tekmovanja (EFL) izvedeli tik pred tekmo z Manchester Unitedom v klubskem centru "rdečih vragov" v Carringtonu, obračun pa so nemudoma odpovedali, čeprav so člani Cityja zaradi varnosti v lastni režiji že prišli v jugozahodno predmestje Manchestra, ki je od domačega Stoke-on-Trenta oddaljeno okoli 50 minut vožnje.

Za ESPNso viri pri Unitedovi zdravniški službi potrdili, da trener Ole Gunnar Solskjaerskupaj s sodelavci in igralci ni bil v stiku z gostujočim moštvom, zato so v klubu tudi zadovoljni, da ne bo dodatnih komplikacij. Stokovi nogometaši so se na tekmo sicer pripravljali blizu zgradbe klubske akademije, medtem ko so bili "vragi" pred zgradbo članske ekipe.

Pred Tottenhamom le še dvoboj z West Bromom

V torek pozno popoldne so iz Stoke Cityja potrdili, da je bil na testiranju pozitiven trener Michael O'Neill, a niso omenili, če je bil ta bris (vzet 8. junija) razlog za odpoved prijateljske tekme v Manchestru. Solskjaer je namesto obračuna z drugoligaši pripravil tekmo znotraj moštva, s katero je želel vsaj malce razbiti rutino pred prvo tekmo po nadaljevanju Premier League, ki jo bo United odigral 19. junija v Londonu pri Tottenhamu. Na sporedu je sicer še ena prijateljska tekma, in sicer z dolgoletnim birminghamskim tekmecem iz elitne lige West Bromwich Albionom, ki je bil do prekinitve vseh tekmovanj pod taktirko Splitčana Slavena Bilićana dobri poti, da se vrne v Premier League.

Na zadnji tekmi je Solskjaer z varovanci sodeloval 12. marca, ko je United premagal LASK iz Linza v Ligi Evropa (5:0). Poleg morebitnega nadaljevanja drugorazrednega evropskega tekmovanja angleške rekorderje po številu državnih naslovov čaka še devet obračunov v Premier League in zaključek pokala FA. V Premier League so igralce in ostale zaposlene v klubu nazadnje testirali 4. in 5. junija, po 1.195 testih pa ni bilo pozitivnega brisa. V šestih krogih testiranj, ki so se začela 17. maja, je bilo pozitivnih 13 oseb.