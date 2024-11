Chelsea remiziral z Arsenalom, Manchester United doma porazil Leicester

Arsenal je povedel v 60. minuti. Asistent je bil Martin Odegaard , ki se je po odmoru zaradi poškodbe vrnil v ekipo in takoj dokazal, kaj ji pomeni, Gabriel Martinelli je bil na levi strani kazenskega nepokrit, kar je s strelom ob bližnji vratarjevi vratnici tudi kaznoval. Gosti so v vodstvu zdržali le deset minut, njihove navijače je z natančnim strelom z 20 metrov utišal Pedro Neto .

S točko sta obe prehiteli po desetih krogih tretjeuvrščeni Nottingham Forest, katerega uspešno serijo je prekinil Newcastle. V gosteh ga je premagal s 3:1, domači so sicer povedli, avtorji preobrata pa so bili v zadnjem času vroči Alexander Isak, Joelinton in Harvey Barnes.

Rdeči vragi so na domačem Old Traffordu prišli do prepričljive zmage proti Leicester Cityju. Prvi gol za United je v 17. minuti dosegel Bruno Fernandes, lastno mrežo je v 38. minuti zatresel Victor Kristiansen, končni izid 3:0 pa je v 82. minuti postavil Alejandro Garnacho.