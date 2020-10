'Potres' na Otoku: 18 ekip v prvenstvu in ukinitev dveh pokalov?

To so za ESPN potrdili neimenovani viri, potem ko je The Telegraphprvi poročal o odmevnem načrtu oziroma "projektu Big Picture" (projekt Širša slika, op. a.), ki naj bi predvideval finančne spremembe v Premier League in Angleški nogometni ligi (EFL), ki nadzira drugo, tretjo in četrto angleško ligo. Po besedah predsednika EFL Ricka Parryja načrti vključujejo krčenje števila ekip v Premier League z 20 na 18, nadzor pa bi predali v roke devetih klubov, ki so najdlje člani elitnega prvenstva. Govori se tudi o ukinitvi ligaškega pokala in superpokala, tako imenovanega Community Shielda.

V Premier League je do sedaj veljalo pravilo "en klub, en glas", če pa bi dejansko prišlo do sprememb, bi se v ospredje prebili tradicionalni velikani Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City in Chelsea, od "staroselcev" pa še Everton, Southampton in West Ham United. Samo šest od omenjenih klubov bi moralo glasovati za spremembe, da bi jih na koncu tudi sprejeli.

"Brez dvoma bo težko in to je ogromna sprememba, ki ne bo neboleča," je Parry povedal za The Telegraph. "Ali sam resnično mislim, da je to v dobro igre kot celote? Absolutno. Če pa velika šesterica od tega kaj pridobi, zakaj pa ne bi smela? Zakaj bi sicer zastavili svoja imena?"

Odziv Premier League: Razočarani smo nad Parryjem

V primeru, da bodo predlogi sprejeti, bi Premier League predala 25 odstotkov letnih prihodkov klubom pod okriljem EFL, poleg tega pa bi podarila še 250 milijonov funtov (275,7 milijona evrov) ligaškemu tekmovanju za pomoč klubom v boju s posledicami "koronakrize", dodatnih 100 milijonov funtov (110,3 milijona evrov) pa bi prejela Angleška nogometna zveza (FA). Z zmanjšanim številom ekip v Premier League bi iz drugoligaškega Championshipa napredovali prvouvrščeni moštvi, tretji, četrti in peti pa bi se v dodatnih kvalifikacijah pomerili s 16. ekipo Premier League.

Premier League se je v izjavi za javnost sicer postavila na nasprotni breg in zapisala, da je pomembno, da vse strani sodelujejo.

"Tako Premier League kot FA podpirata široko debato o prihodnosti igre, vključno s strukturo tekmovanj, koledarjem in splošnega financiranja, še posebej v luči učinkov covida-19," so sporočili s sedeža Premier League. "Nogomet ima veliko deležnikov, zato bi moralo to delo opraviti skozi primerne kanale in omogočili vsem klubom ter deležnikom priložnost za prispevek. Z vidika Premier League bi lahko imeli številni posamični predlogi v načrtu, ki je bil objavljen danes, škodljiv vpliv na celotno igro in razočarani smo, ko vidimo Ricka Parryja, predsednika EFL, kako je izrazil javno podporo. Premier League je delala v dobri veri s svojimi klubi in EFL v iskanju rešitev za finančno podporo v času covida-19. To delo se bo nadaljevalo."

'Smo pripravljeni'

Takšni in podobni pogovori po poročanju ESPN sicer potekajo že vse od leta 2017, pandemija novega koronavirusa pa je vse skupaj v zadnjih tednih oziroma mesecih še pospešila, saj so se številni klubi tako na vrhu kot malce bolj pri dnu angleške nogometne piramide znašli v precejšnjih finančnih težavah.

"Kaj bomo storili? Bomo vse skupaj pustili tako kot je in dovolili, da majhni klubi ugasnejo? Ali pa bomo storili kaj glede tega? Nekaj glede tega pa ne moreš storiti, brez da bi se kaj spremenilo. Vidik naših klubov je, da šesterica ima nekaj koristi, toda če jih ima tudi ostalih 72, smo pripravljeni," je v odmevnih izjavah še zatrdil Parry.