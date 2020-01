Manchester United in Sporting sklenila dogovor za Fernandesa

Manchester United in Sporting CP sta se po dolgotrajnih pogajanjih le uspela dogovoriti za prestop 25-letnega napadalnega vezista Bruna Fernandesa. Reprezentant Portugalske se na Old Trafford seli v zameno za 55 milijonov evrov, a bi lahko strošek za "rdeče vrage" po zaslugi številnih dodatkov v pogodbi narasel vse do 80 milijonov evrov, poroča BBC.

Fernandes mora pred petkovim zaprtjem prestopnega roka opraviti še zdravniški pregled in se dogovoriti za zadnje podrobnosti v pogodbi, preden bo dejansko postal novi član Uniteda. Ta se je z lizbonskim prvoligašem, ki ga je nedavno okrepil slovenski reprezentant Andraž Šporar, vse od odprtja januarskega prestopnega roka trudili skleniti dogovor, omenjalo se je namreč tudi zanimanje španske prvakinje Barcelone, a bo Fernandes očitno na koncu pristal na Old Traffordu, kar se je sicer napovedovalo že lep čas.

