Manchester United izgubil kompas: rešitev išče pri navijačih

Old Trafford FOTO: AP

Manchester United se je znova znašel v rezultatski krizi. Pod vodstvom Michaela Carricka v Premier League zaseda šele 13. mesto, v Italiji pa je doživel pravo blamažo, saj je proti Comu izgubil s 4:1. Vodstvo kluba zdaj skuša umiriti gnev navijačev, zato jih vabi k sodelovanju v več fokusnih skupinah, v katerih bodo obravnavali ključne teme in predloge pred sprejetjem končne odločitve o podobi novega stadiona. "Danes začenjamo naslednjo fazo vključevanja navijačev v projekt našega novega stadiona, ki naj bi sprejel 100.000 gledalcev. To je vaša priložnost, da izrazite svoje mnenje o našem prihodnjem domu," je klub objavil na svoji spletni strani.

Načrti za novi stadion Manchester Uniteda FOTO: Foster + Partner via AP

Navijači imajo zdaj dva tedna časa za izpolnitev ankete, v kateri bodo zbrana njihova mnenja o različnih temah, vključno z zasnovo stadiona, ponudbo na dan tekme, varovanjem Unitedove nogometne dediščine in tradicije, vzdušjem na stadionu, širšim območjem okoli njega ter dostopom do stadiona. United je lani predstavil načrte za novi stadion "New Trafford", ki ga je zasnovalo podjetje Foster + Partners. Stadion naj bi imel 100.000 pokritih sedežev. Predlagana zasnova je vključevala sporni šotorski nadstrešek s tremi kraki, ki simbolizirajo klubski grb, na katerem je hudič s trizobom. "Naš predlagani novi stadion je eden najpomembnejših projektov, ki se jih bo Manchester United lotil v naslednjih sto letih, zato je bistveno, da ga oblikujemo skupaj z našimi navijači. Predvsem gre za nogometni stadion, zgrajen zanje, zato je pomembno, da so vse podrobnosti skrbno premišljene," je poudarila Collette Roche, izvršna direktorica družbe New Stadium Development. "S skupnimi močmi lahko ustvarimo nogometni stadion svetovnega razreda, ki bo podpiral uspehe na igrišču, odražal identiteto Manchester Uniteda in navijačem zagotovil dom, na katerega bodo lahko ponosne še številne generacije," je dodala.

Načrti za novi stadion Manchester Uniteda FOTO: Foster + Partner via AP