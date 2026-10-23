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Nogomet

Manchester United izgubil kompas: rešitev išče pri navijačih

Manchester, 23. 10. 2026 17.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z. STA
Manchester United - Sabah

Angleški nogometni velikan Manchester United preživlja rezultatsko krizo, nezadovoljstvo pa se vse bolj pozna tudi med navijači. Vodstvo kluba skuša njihovo pozornost preusmeriti z neprepričljivih predstav na igrišču in jih hkrati pomiriti z vključevanjem v razpravo o načrtovanem novem stadionu, vrednem kar dve milijardi funtov. Navijače so tako pozvali, naj izrazijo svoje mnenje in sodelujejo pri oblikovanju podobe novega doma rdečih vragov.

Old Trafford
Old Trafford
FOTO: AP

Manchester United se je znova znašel v rezultatski krizi. Pod vodstvom Michaela Carricka v Premier League zaseda šele 13. mesto, v Italiji pa je doživel pravo blamažo, saj je proti Comu izgubil s 4:1. Vodstvo kluba zdaj skuša umiriti gnev navijačev, zato jih vabi k sodelovanju v več fokusnih skupinah, v katerih bodo obravnavali ključne teme in predloge pred sprejetjem končne odločitve o podobi novega stadiona.

"Danes začenjamo naslednjo fazo vključevanja navijačev v projekt našega novega stadiona, ki naj bi sprejel 100.000 gledalcev. To je vaša priložnost, da izrazite svoje mnenje o našem prihodnjem domu," je klub objavil na svoji spletni strani.

Načrti za novi stadion Manchester Uniteda
Načrti za novi stadion Manchester Uniteda
FOTO: Foster + Partner via AP

Navijači imajo zdaj dva tedna časa za izpolnitev ankete, v kateri bodo zbrana njihova mnenja o različnih temah, vključno z zasnovo stadiona, ponudbo na dan tekme, varovanjem Unitedove nogometne dediščine in tradicije, vzdušjem na stadionu, širšim območjem okoli njega ter dostopom do stadiona. United je lani predstavil načrte za novi stadion "New Trafford", ki ga je zasnovalo podjetje Foster + Partners. Stadion naj bi imel 100.000 pokritih sedežev. Predlagana zasnova je vključevala sporni šotorski nadstrešek s tremi kraki, ki simbolizirajo klubski grb, na katerem je hudič s trizobom.

"Naš predlagani novi stadion je eden najpomembnejših projektov, ki se jih bo Manchester United lotil v naslednjih sto letih, zato je bistveno, da ga oblikujemo skupaj z našimi navijači. Predvsem gre za nogometni stadion, zgrajen zanje, zato je pomembno, da so vse podrobnosti skrbno premišljene," je poudarila Collette Roche, izvršna direktorica družbe New Stadium Development. "S skupnimi močmi lahko ustvarimo nogometni stadion svetovnega razreda, ki bo podpiral uspehe na igrišču, odražal identiteto Manchester Uniteda in navijačem zagotovil dom, na katerega bodo lahko ponosne še številne generacije," je dodala.

Načrti za novi stadion Manchester Uniteda
Načrti za novi stadion Manchester Uniteda
FOTO: Foster + Partner via AP

Novi stadion bo umeščen v središče novega območja Trafford Wharfside, ki obdaja sedanji klubski dom. Pričakuje se, da bo projekt prenove območja, ki obsega 147 hektarjev, prinesel tudi približno 15.000 novih stanovanj, vključno s cenovno dostopnimi, ter ustvaril 48.000 novih delovnih mest za lokalno skupnost.

Vodstvo kluba je že zagotovilo večino zemljišč, potrebnih za gradnjo novega stadiona, ki bo postal največja športna arena v Združenem kraljestvu.

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Manchester United Old Trafford nogomet

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