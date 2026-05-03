Šeško podvojil vodstvo proti Liverpoolu (2:0*)

Manchester United je ob bučni podpori domačih navijačev hitro povedel proti Liverpoolu. Po podaji iz kota je odbitek pristal na robu kazenskega prostora, od koder je sprožil Matheus Cunha. Gostujoča obramba je strel blokirala, žoga pa je spet pristala pri Brazilcu, ki je poskusil še enkrat in ob pomoči Alexisa Mac Allisterja premagal vratarja.
14. minuta je prinesla novo dvojno priložnost rdečih vragov. Bruno Fernandes je najprej z odličnim predložkom zaposlil Benjamina Šeška, ki je iz bližine slabo zadel žogo. Ta je nato ponovno pripotovala v kazenski prostor, kjer jo je z glavo pred vrata preusmeril Fernandes, čuvaj mreže redsov Frederick Woodman pa jo je nerodno porinil v telo slovenskega napadalca, od katerega se je odbila v mrežo.
Bournemouth skočil na šesto mesto
Sobotni premierligaški spored sta sicer odprla Bournemouth, ki je še vedno v boju za evropske vozovnice, in Crystal Palace, ki se na domačih tleh ne bori več za nič, na evropskih zelenicah pa mu odlično kaže v Konferenčni ligi.
Posledično je gostujoči trener odpočil nekaj prvih zvezdnikov, domači pa so hitro povedli. Za spremembo začetnega izida je v 10. minuti z avtogolom poskrbel Jefferson Lerma, po pol ure igre pa je prednost češenj z bele pike podvojil Eli Kroupi.
Po izredni dominanci v prvem polčasu so se domačini v drugem malce umirili, a kljub temu nadzorovali potek tekme. Nove tri točke so si dokončno zagotovili v 77. minuti, ko je Rayan poskrbel, da je Dean Henderson še tretjič žogo pobral iz svoje mreže.
Premier liga, 35. krog, nedelja, 3. 5. 2026, izidi:
Bournemouth – Crystal Palace 3:0 (2:0)
Lerma 10. (ag.), Kroupi 32. (11-m), Rayan 77.
Manchester United – Liverpool 2:0*
Cunha 6., Šeško 14.
Aston Villa – Tottenham -:-
