Šeško podvojil vodstvo proti Liverpoolu (2:0*)

Manchester United je ob bučni podpori domačih navijačev hitro povedel proti Liverpoolu. Po podaji iz kota je odbitek pristal na robu kazenskega prostora, od koder je sprožil Matheus Cunha. Gostujoča obramba je strel blokirala, žoga pa je spet pristala pri Brazilcu, ki je poskusil še enkrat in ob pomoči Alexisa Mac Allisterja premagal vratarja.

14. minuta je prinesla novo dvojno priložnost rdečih vragov. Bruno Fernandes je najprej z odličnim predložkom zaposlil Benjamina Šeška, ki je iz bližine slabo zadel žogo. Ta je nato ponovno pripotovala v kazenski prostor, kjer jo je z glavo pred vrata preusmeril Fernandes, čuvaj mreže redsov Frederick Woodman pa jo je nerodno porinil v telo slovenskega napadalca, od katerega se je odbila v mrežo.