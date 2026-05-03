Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet
Zgodba se razvija

Šeško podvojil vodstvo proti Liverpoolu (2:0*)

Manchester, 03. 05. 2026 15.30 pred 16 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.M.
Benjamin Šeško

Na največjem otoškem derbiju se v 35. krogu prvenstva merita Manchester United in Liverpool. Rdeči vragi vodijo z 2:0, zadela sta Cunha in Šeško.

Manchester United je ob bučni podpori domačih navijačev hitro povedel proti Liverpoolu. Po podaji iz kota je odbitek pristal na robu kazenskega prostora, od koder je sprožil Matheus Cunha. Gostujoča obramba je strel blokirala, žoga pa je spet pristala pri Brazilcu, ki je poskusil še enkrat in ob pomoči Alexisa Mac Allisterja premagal vratarja.

14. minuta je prinesla novo dvojno priložnost rdečih vragov. Bruno Fernandes je najprej z odličnim predložkom zaposlil Benjamina Šeška, ki je iz bližine slabo zadel žogo. Ta je nato ponovno pripotovala v kazenski prostor, kjer jo je z glavo pred vrata preusmeril Fernandes, čuvaj mreže redsov Frederick Woodman pa jo je nerodno porinil v telo slovenskega napadalca, od katerega se je odbila v mrežo.

Manchester United - Liverpool
Manchester United - Liverpool
FOTO: AP

Bournemouth skočil na šesto mesto

Sobotni premierligaški spored sta sicer odprla Bournemouth, ki je še vedno v boju za evropske vozovnice, in Crystal Palace, ki se na domačih tleh ne bori več za nič, na evropskih zelenicah pa mu odlično kaže v Konferenčni ligi.

Posledično je gostujoči trener odpočil nekaj prvih zvezdnikov, domači pa so hitro povedli. Za spremembo začetnega izida je v 10. minuti z avtogolom poskrbel Jefferson Lerma, po pol ure igre pa je prednost češenj z bele pike podvojil Eli Kroupi.

Po izredni dominanci v prvem polčasu so se domačini v drugem malce umirili, a kljub temu nadzorovali potek tekme. Nove tri točke so si dokončno zagotovili v 77. minuti, ko je Rayan poskrbel, da je Dean Henderson še tretjič žogo pobral iz svoje mreže.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 35. krog, nedelja, 3. 5. 2026, izidi:

Bournemouth – Crystal Palace 3:0 (2:0)
Lerma 10. (ag.), Kroupi 32. (11-m), Rayan 77.

Manchester United – Liverpool 2:0*
Cunha 6., Šeško 14.

Aston Villa – Tottenham -:-

nogomet premier liga manchester united benjamin šeško

Ed Sheeran proslavil napredovanje Ipswicha, naslova za Balkovca in Janžo

24ur.com Manchester United sredi Liverpoola Redsom vzel dve točki
24ur.com Rdeči vragi brez praske proti Evertonu, Newcastle ne popušča
24ur.com Šeško s podajo prispeval svoj delež za zmago Uniteda, Liverpool z novo ničlo
24ur.com Newcastle že 'voha' Ligo prvakov, Man United remiziral po vodstvu 2:0
24ur.com Rdeči vragi izkoristili igralca več za novo zmago, Šešku 'drobtinice'
24ur.com Konec zmagovitega niza Uniteda, Liverpool po dolgi suši do treh točk
24ur.com United brez Šeška povsem nadigral mestnega rivala
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss slo
03. 05. 2026 17.04
sedaj same hvalnice istih de..lov ,ki so kritizirali seska ces kaj je sel v nek MU ..tam ga bodo unicili in podobne nebuloze..no sej isto je t menjavanjem trenerjev..in isti se kar pametujejo
Odgovori
+0
1 1
Zrcalo
03. 05. 2026 17.01
Beni Šeško aka Big Ben !!!! 💪💪💪💪
Odgovori
+2
2 0
wsharky
03. 05. 2026 17.00
če bi Benjamin tako zavzeto igral za reprezentanco, takrat ko pač igra, če si ne izmisli 2 tedna pred tekmo 'poškodbo' bi ga morda spoštoval, tako pa je za mene navaden prevarant.
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
03. 05. 2026 17.03
dej prosm te bodi tiho in se drzi zenskih skokov..kaksne neumnosti tukaj preberes..
Odgovori
-1
0 1
the kop
03. 05. 2026 16.42
Luzerpool do danes dobil kanto, amapak Lost bo še naprej na klopi. Podn od kluba!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692