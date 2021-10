Liverpool na krilih Salaha ponižal Manchester United

Derbi se je za goste iz mesta Beatlov začel popolno, saj je v peti minuti že prvi napad kronal Naby Keita in s tem dosegel najzgodnejši zadetek Liverpoola na Old Traffordu sploh. Kljub zgodnjem vodstvu je Liverpool nadaljeval s pritiskom in že v 13. minuti je Diogo Jota s četrtim zadetkom proti Rdečim vragom v karieri, zadel za 0:2. Po zaostanku dveh zadetkov so nogometaši Uniteda prevzeli pobudo, a si resnih priložnosti niso ustvarili. To je v 38. minuti kaznoval izvrstni Mohamed Salah , ki je zadel že na deseti zaporedni tekmi in se hkrati s 105. zadetkom v Premier ligi postavil na vrh lestvice afriških strelcev med angleško elito.

Rdeči vragi so bili na igrišču povsem brez idej, največ nezadovoljstva je pokazal Cristiano Ronaldo, ki je ob začetku sodnikovega podaljška brcnil na tleh ležečega Curtisa Jonesa, glavni sodnik Anthony Taylor pa mu je pokazal le rumeni karton. Brezidejnost nasprotnikov pa je globoko v sodnikovem podaljšku z drugim zadetkom na tekmi kaznoval Salah in poskrbel da so Rdeči vragi sploh prvič v Premier ligi na odmor odšli s štirimi zadetki zaostanka.

Drugi polčas so Liverpoolčani začeli tako kot so začeli prvega. V 50.minuti je Salah izkoristil odlično podajo kapetana Jordana Hendersona in zadel še tretjič na tekmi ter tako postal prvi igralec v zgodovini Premier lige, ki je Unitedu zabil hattrick na Old Traffordu.