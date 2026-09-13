Šeško in soigralci na mestnem derbiju izgubili proti sinjemodri deseterici

Prvi polčas manchestrskega derbija je z igralnega vidika prinesel izjemno malo, poskrbel pa za trenutek, ki je prelomil potek tekme. Bruno Fernandes je v 23. minuti naredil prekršek nad Philom Fodnom ter ga po žvižgu glavnega sodnika rahlo brcnil. S tem je izzval reakcijo otroka sinjemodrih, ki je impulzivno vstal in ob tem brcnil kapetana rdečih vragov, ki je padel kot pokošen. Foden je bil zaradi svoje poteze izključen, Fernandes pa presenetljivo ni bil kaznovan niti z rumenim kartonom.

V izdihljajih prvega dela obračuna je Marcus Rashford s prostega strela s precejšnje razdalje stresel okvir vrat, to pa je bila tudi edina priložnost pred odhodom na odmor.