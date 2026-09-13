Šeško in soigralci na mestnem derbiju izgubili proti sinjemodri deseterici

Prvi polčas manchestrskega derbija je z igralnega vidika prinesel izjemno malo, poskrbel pa za trenutek, ki je prelomil potek tekme. Bruno Fernandes je v 23. minuti naredil prekršek nad Philom Fodnom ter ga po žvižgu glavnega sodnika rahlo brcnil. S tem je izzval reakcijo otroka sinjemodrih, ki je impulzivno vstal in ob tem brcnil kapetana rdečih vragov, ki je padel kot pokošen. Foden je bil zaradi svoje poteze izključen, Fernandes pa presenetljivo ni bil kaznovan niti z rumenim kartonom.
V izdihljajih prvega dela obračuna je Marcus Rashford s prostega strela s precejšnje razdalje stresel okvir vrat, to pa je bila tudi edina priložnost pred odhodom na odmor.
Drugi polčas so bolje odprli domači in Kobbie Mainoo je z odličnim zaključkom v 52. minuti še enkrat zadel gostujočo vratnico. Po uri igre so bila prvič ogrožena tudi domača vrata in Erling Haaland je žogo pospravil v mrežo. Stranski sodnik je hitro dvignil zastavico, po dolgem pregledu posnetka pa je njegov zadetek obveljal.
Nekaj minut kasneje so bili gostje blizu podvojitve prednosti, rdeče vrage pa je po močnem strelu Enza Fernandeza rešila vratnica. Benjamin Šeško je na zelenico prišel v 67. minuti, a bil precej neopazen. V zadnji minuti sodnikovega dodatka je imel stoodstotno priložnost za točko Bryan Mbeumo, a se je z obrambo izkazal Italijan v vratih Cityja Gianluigi Donnarumma, tako da se je mestni derbi končal z rezultatom 0:1.
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