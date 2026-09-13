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Nogomet

Šeško in soigralci na mestnem derbiju izgubili proti sinjemodri deseterici

Manchester, 13. 09. 2026 19.25 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Manchester United - Manchester City

Derbi četrtega kroga angleškega prvenstva se je odvil na Old Traffordu, kjer sta se pomerila največja kluba iz Manchestra. Gostje so večino tekme igrali brez izključenega Phila Fodna, kljub temu pa po zaslugi Erlinga Haalanda prišli do minimalne zmage z 0:1. Benjamin Šeško je v igro vstopil v 67. minuti.

Prvi polčas manchestrskega derbija je z igralnega vidika prinesel izjemno malo, poskrbel pa za trenutek, ki je prelomil potek tekme. Bruno Fernandes je v 23. minuti naredil prekršek nad Philom Fodnom ter ga po žvižgu glavnega sodnika rahlo brcnil. S tem je izzval reakcijo otroka sinjemodrih, ki je impulzivno vstal in ob tem brcnil kapetana rdečih vragov, ki je padel kot pokošen. Foden je bil zaradi svoje poteze izključen, Fernandes pa presenetljivo ni bil kaznovan niti z rumenim kartonom.

V izdihljajih prvega dela obračuna je Marcus Rashford s prostega strela s precejšnje razdalje stresel okvir vrat, to pa je bila tudi edina priložnost pred odhodom na odmor.

Manchester United - Manchester City
Manchester United - Manchester City
FOTO: AP

Drugi polčas so bolje odprli domači in Kobbie Mainoo je z odličnim zaključkom v 52. minuti še enkrat zadel gostujočo vratnico. Po uri igre so bila prvič ogrožena tudi domača vrata in Erling Haaland je žogo pospravil v mrežo. Stranski sodnik je hitro dvignil zastavico, po dolgem pregledu posnetka pa je njegov zadetek obveljal.

Nekaj minut kasneje so bili gostje blizu podvojitve prednosti, rdeče vrage pa je po močnem strelu Enza Fernandeza rešila vratnica. Benjamin Šeško je na zelenico prišel v 67. minuti, a bil precej neopazen. V zadnji minuti sodnikovega dodatka je imel stoodstotno priložnost za točko Bryan Mbeumo, a se je z obrambo izkazal Italijan v vratih Cityja Gianluigi Donnarumma, tako da se je mestni derbi končal z rezultatom 0:1.

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KOMENTARJI2

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Boris Kavčič
13. 09. 2026 19.48
zelo korekten prispevek...rdeči karton bi moral biti za oba,,in po takem kriteriju bi ga moral dobiti tudi Maguire,,,,tako da rezultat je pravi...
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+1
1 0
124091204
13. 09. 2026 19.27
Škoda da trener ni v igro poslal Benjamina Šeška, sigurno bi zabil gol ali celo dva hehe 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
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