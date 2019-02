Manchester United Mourinha 'izplačal' z več kot 22 milijoni evrov

Izvršni podpredsednik Manchester Uniteda Ed Woodward je potrdil, da je nekdanji trener članske ekipe Jose Mourinho po decembrski predčasni prekinitvi sodelovanja klub skupaj s pomočniki stal 22,39 milijona evrov. Toda Woodward dodaja, da je Mourinhov naslednik Ole Gunnar Solskjaerposkrbel za spremembe, ki so se "začele poznati na vseh ravneh kluba".

MANCHESTER

"Potem, ko je bil za začasnega trenerja imenovan Ole Gunnar Solskjaer, se je to začelo poznati na vseh ravneh kluba. Zelo smo veseli napredka ekipe ter rezultatov po decembru lani in se nadejamo zelo dobrega zaključka sezone 2018/19," je po poročanju STA dejal Woodward.

Na Kitajskem trije tematski parki

Woodward je predstavljal trimesečno finančno poročilo kluba, čigar delnice so na newyorški borzi (Wall Street) vedno pod drobnogledom in katerih vrednost je močno poskočila z Mourinhovim odhodom. Po tem, ko se je člansko moštvo s šestega mesta v Premier League prebilo v vodilno četverico in nanizalo več zmag, je bila to le še dodatna vzpodbuda za poskok vrednosti Unitedovih delnic.

Klub je v drugem trimesečju sicer zabeležil rekordne prihodke in napovedi za sezono 2018/19 govorijo o skupno 700-715 milijonih evrov prihodkov, poskok gre pripisati uspešni prodaji TV-pravic. Do konca leta 2020 pri angleških rekorderjih načrtujejo tudi odprtje posebnih tematskih parkov na Kitajskem, in sicer v Pekingu, Šanghaju in Šenjangu.