Manchester United na Portugalskem hitro našel zamenjavo za ten Haga

Amorim je nekdanji portugalski vezist, ki je bil skoraj celotno člansko kariero član Benfice, a se je zaradi težav s poškodbami športno upokojil že pri 32 letih. Nato se je podal v akademske vode in v okviru diplomske naloge raziskoval psihomotorične sposobnosti nogometašev, zaradi česar je en teden preživel tudi v Manchestru, kjer je pod okriljem rojaka in takratnega trenerja Uniteda Joseja Mourinha opravil prakso.

Nato je v sezoni 2018/2019 trenersko kariero začel v portugalski tretji ligi kot glavni trene Casa Pie, preden je septembra 2019 postal trener rezervnega moštva Brage. Le tri mesece pozneje je Amorim napredoval v glavnega trenerja članskega moštva in na 13 tekmah zabeležil 10 zmag, hkrati pa je osvojil portugalski pokal, kar je bila za Brago sploh prva lovorika po štirih letih. To je bilo dovolj, da je po le dobrih dveh mesecih na vrata Brage potrkal Sporting in za njegov usluge odštel 10 milijonov evrov. V naslednjih štirih sezonah na klopi zeleno belih je Amorim po dvakrat osvojil portugalsko prvenstvo in portugalski pokal ter tako postal eden najbolj vročih trenerjev v evropskem nogometu. Sporting je pod vodstvom Amorima v tej sezoni še neporažen, v portugalskem prvenstvu po devetih zmagah na prav toliko tekmah zaseda prvo mesto, v Ligi prvakov pa je z dvema zmagam in remijem med najboljšo osmerico klubov. V torek zvečer je Sporting v portugalskem pokalu s 3:1 premagal Nacional, ob čemer je bil Amorim deležen bučnega aplavza občinstva, ki se je zavedalo, da je bila to verjetno njegova zadnja tekma na klopi Sportinga.