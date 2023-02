Rdečim vragom ligaški pokal

Oba gola so dosegli v prvem polčasu, najprej je v 33. minuti z glavo mrežo zatresel Brazilec Casemiro, nato so tekmeci zabili še avtogol, v 39. minuti je bil nesrečnež Sven Botman, ki ga je žoga zadela po strelu Marcusa Rashforda. Za Manchester United je to šesti naslov v tem tekmovanju, v katerem je desetkrat igral v finalu, medtem ko je bil Newcastle neuspešen še v drugem poskusu in ostaja brez naslova. Prvi finale je igral leta 1976, ko je izgubil proti Manchester Cityju.

Za United je to v vseh tekmovanjih prva lovorika po letu 2017, ko je prav tako dobil ligaški pokal in se kasneje podpisal še pod lovoriko v evropski ligi.