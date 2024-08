Manchester United okrepil obrambo z de Ligtom in Mazraouijem

Angleški prvoligaš Manchester United je tudi uradno potrdil prihod dveh dosedanjih branilcev Bayern Münchna Matthijsa de Ligta in Noussaira Mazraouija. Nizozemec in Maročan bosta tako združila moči s trenerjem Erikom ten Hagom, ki jima je poveljeval že pri Ajaxu.

Po koncu lanske sezone je bilo jasno, da bodo Rdeči vragi v poletnem prestopnem roku okrepili obrambo, ki je v minuli ligaški sezoni prejela kar 58 zadetkov, kar je celo zadetek več, kot so jih Unitedovi nogometaši zadeli. 20-kratni angleški prvaki so se zato zatekli k nemškemu Bayernu in kupili Matthijsa de Ligta in Noussairja Mazraouija, ki nista bila v načrtih za prihodnost bavarskega velikana.

United je za nizozemskega centralnega branilca Bayernu odštel 45 milijonov evrov in se zavezal za še 5 milijonov evrov morebitnih bonusov, za maroškega reprezentanta pa 15 milijonov evrov in prav tako 5 milijonov evrov morebitnih bonusov. De Ligt je z Unitedom podpisal pogodbo, ki ga veže do leta 2029 z možnostjo podaljšanja za eno leto, Mazraouijeva pogodba pa je leto krajša, a ima enako možnost enoletnega podaljšanja.

Oba branilca sta bila v sezoni 2018/19 del mlade ekipe Erika ten Haga, ki je presenetila v evropskem nogometu in se skoraj uvrstila v finale Lige prvakov. To je bila hkrati tudi sezona, v kateri je de Ligt s komaj 19 leti postal najmlajši kapetan v zgodovini nizozemskega kluba. Tako de Ligt, kot tudi Mazraoui se v zadnjih dveh sezonah nista uveljavila v začetni enajsterici Bayerna, zato sta skupni prestop k njunemu nekdanjemu trenerju toplo pozdravila. "Takoj ko sem izvedel, da me želi Manchester United, sem začutil navdušenje nad priložnostjo za nov izziv v tako zgodovinskem klubu. Erik ten Hag je oblikoval zgodnjo faze moje kariere, zato ve, kako iz mene izvleči najboljše. Vem, kaj je potrebno za uspeh na najvišji ravni," je ob podpisu pogodbe za spletno stran novega kluba povedal de Ligt. Podoben občutek je ob podpisu pogodbe prevzel tudi Mazraouija: "Neverjeten občutek je biti igralec Man Uniteda, komaj čakam, da bom na Old Traffordu nastopil v sloviti rdeči majici. Vem, da sem se klubu pridružil v razburljivem času, saj si želimo skupaj osvajati trofeje. Erik ten Hag je imel pri mojem razvoju pomembno vlogo, zato sem res vesel, da bom ponovno sodeloval z njim v trenutku, ko vstopam v najboljša leta svoje kariere. Vem, kaj pričakuje od svojih igralcev, in dal bom vse od sebe, da ekipi pomagam do uspeha."

