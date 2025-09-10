Manchester United po napadu želi okrepiti še obrambo

Portugalski strateg Ruben Amorim najraje igra s tremi v zadnji vrsti, od branilcev, ki jih ima na voljo, pa njegovim željam ustrezajo le trije - Matthijs De Ligt , Leny Yoro in Lisandro Martinez , ki je trenutno poškodovan. Harryja Maguireja , Noussairja Mazraouija in Luka Shawa trener Rdečih vragov uporablja le za zapolnjevanje vrzeli.

Zato se je na radarju vodstva pojavil 21-letni belgijski reprezentančni branilec Zeno Debast , ki je v prejšnji sezoni odlično igral za Sporting. Prav Amorim je, ko je bil še trener lizbonskega velikana, vztrajal pri prihodu belgijskega branilca iz Anderlechta, zdaj pa bi ga rad videl na Old Traffordu.

Debastova pogodba s Sportingom velja do junija 2029, odškodninska klavzula pa znaša astronomskih 80 milijonov evrov. Britanski mediji ocenjujejo, da se noben klub na svetu ne bi strinjal s plačilom takšne vsote za nadarjenega branilca, kar pomeni, da bi se ta prestop lahko uresničil le, če bi se portugalski klub strinjal s precej bolj razumno višino odškodnine.

Manchester United je to poletje za znesek 226 milijonov evrov pripeljal tri napadalce, Benjamina Šeška, Bryana Mbeuma in Matheusa Cunho. Ob tem je za 21 milijonov evrov prišel tudi vratar Senne Lammens.