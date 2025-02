Manchester United po zaslugi Maguireja v osmino finala FA pokala

United je zares začel igrati šele v drugem polčasu, ko stav igro vstopil Alejandro Garnacho in Joshua Zirkzee , ki sta nemudoma popestrila igro. In prav nizozemski napadalec je v 68. minuti in le štiri minute po vstopu v igro po akciji, ki je stekla po levi strani in spodletelem strelu Rasmusa Hojlunda , žogo pospravil v mrežo gostov za 1:1.

Nogometaši Uniteda so po izenačenju prevzeli vajeti v svoje roke, in čeprav so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v rednem delu niso uspeli zadeti še drugega gola. A ko je že vse kazalo na podaljške, se je po natančnem predložku Bruna Fernandesa neoviran pred golom nekdanjega kluba znašel Harry Maguire in z glavo zadel za 2:1. Gostujoči nogometaši in njihov trener ter nekdanji napadalec Uniteda Ruud van Nistelrooy so se po prejetem zadetku pritoževali, saj je bil Maguire tako kot še vsaj trije nogometaši Uniteda ob predložku v prepovedanem položaju, a ker vtej fazi tekmovanja še ne uporabljajo VAR-a, je zadetek obveljal in rdeči klub iz Manchestra je napredoval v peti krog.