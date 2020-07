Manchester United podaljšal pogodbo z Matićem

Srbski defenzivni vezist Nemanja Matić je spet podaljšal pogodbo z angleškim velikanom Manchester Unitedom, ki ga na Old Trafford veže do leta 2023. Kot poroča italijanski SkySport, so se Matić in rdeči vragi uspešno dogovorili za nadaljevanje sodelovanja za naslednja tri leta.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nemanja Matić, ki bi mu sicer to poletje potekla pogodba, nato pa so mu jo marca podaljšali za leto dni, se je ManU pridružil leta 2017 iz Chelseaja. Srbski defenzivni vezist, ki bo avgusta dopolnil 31 let, je prej igral za številne druge klube, kot so Kolubara, Košice, Chelsea, Vitesse in Benfica.